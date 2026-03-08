2030 ramazanda 36 gün oruç tutulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2030 ramazanda 36 gün oruç tutulacak

2030 ramazanda 36 gün oruç tutulacak
08.03.2026 08:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2030 yılı, takvim açısından dikkat çeken bir dini takvim olayına sahne olacak. Hicri ve miladi takvim arasındaki fark nedeniyle ramazan ayı aynı yıl içinde iki kez başlayacak. Böylelikle Müslümanlar yılın başında 30 gün yılın sonunda 6 gün olmak üzere 2030 yılında toplam 36 gün oruç tutmuş olacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun kameri ay hesaplamalarına göre Ramazan ayı 2030 yılında ilk kez 5 Ocak'ta başlayacak ve 30 gün sürecek. Yılın sonuna gelindiğinde ise Ramazan ayı 26 Aralık 2030'da yeniden başlayacak ve bu orucun ilk 6 günü 2030 yılı içinde tutulacak. Kalan günler ise 2031 yılında tamamlanacak.

2030 RAMAZANDA 36 GÜN ORUÇ TUTULACAK

Bu durum nedeniyle 2030 yılında Müslümanlar yılın başında 30 gün, yılın sonunda ise 6 gün olmak üzere toplam 36 gün ramazan orucu tutmuş olacak.

HİCRİ-MİLADİ TAKVİM FARKINDAN

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu astronomlarından Hümeyra Nur İşlek, bu durumun hicri ve miladi takvimler arasındaki farktan kaynaklandığını belirtti. Hicri takvimin miladi takvime göre her yıl yaklaşık 10-11 gün daha erken geldiğini ifade eden İşlek, bu nedenle ramazan ayının zamanla yılın farklı dönemlerine kaydığını söyledi.

33 YILDA BİR OLUYOR

İşlek, ramazan ayının aynı miladi yıl içinde iki kez başlamasının nadir görülen ancak bilinen bir döngü olduğunu vurgulayarak bunun yaklaşık 32-33 yılda bir gerçekleştiğini dile getirdi.

2062-2063'TE TEKRAR YAŞANABİLİR

Geçmişte de benzer durumların yaşandığını belirten İşlek, 1900, 1932, 1964 ve 1997 yıllarında da ramazan ayının ocak ve aralık aylarına denk geldiğini ve aynı yıl içinde iki kez başladığını hatırlattı. Yapılan hesaplamalara göre benzer döngünün ilerleyen yıllarda 2062-2063 döneminde tekrar yaşanması bekleniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ayrıca vakithesaplama.diyanet.gov.tr adresinde 1900 ile 2035 yılları arasındaki tüm dini günlerin ve ayların hesaplamalarını kamuoyunun erişimine açık şekilde paylaşıyor.

Güncel, Dünya, Yaşam, Dini, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 2030 ramazanda 36 gün oruç tutulacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sınan uste Sınan uste:
    ilk değil ya 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu

09:03
İran “ABD askerlerini esir aldık“ dedi, CENTCOM’dan jet yanıt geldi
İran "ABD askerlerini esir aldık" dedi, CENTCOM'dan jet yanıt geldi
08:39
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı Çin bu kez topa sert girdi
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi
08:07
Trump’tan dev Avrupa ülkesine tehdit “Bunu unutmayız“ deyip rest çekti
Trump'tan dev Avrupa ülkesine tehdit! "Bunu unutmayız" deyip rest çekti
07:51
Savaşı fırsat bildiler Yunanistan’dan Türkiye’yi ayağa kaldıracak adım
Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım
07:40
ABD’nin kabusu olacak Hepsiyle savaşmak zorunda kalabilirler
ABD'nin kabusu olacak! Hepsiyle savaşmak zorunda kalabilirler
07:06
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv’de kaydedildi Resmen kabusu yaşadılar
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv'de kaydedildi! Resmen kabusu yaşadılar
06:29
Savaşta 9. gün İran “ABD’li askerleri esir aldık“ dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu
Savaşta 9. gün! İran "ABD'li askerleri esir aldık" dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 09:30:01. #7.13#
SON DAKİKA: 2030 ramazanda 36 gün oruç tutulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.