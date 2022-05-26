2041 yılına kadar yok olacak 63 omurgalı canlı açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

2041 yılına kadar yok olacak 63 omurgalı canlı açıklandı

26.05.2022 13:42
2041 yılına kadar yok olacak 63 omurgalı canlı açıklandı

Charles Darwin Üniversitesi'nden (CDU) bir ekip, 20 yıl içinde yok olması beklenen canlı türlerini açıkladı. Yayınlanan çalışma hakkında konuşan Stephen Garnett ise "Kimliklerini, nerede olduklarını, onları neyin tehdit ettiğini biliyoruz ve onları nasıl kurtaracağımız konusunda sağlam fikirlerimiz var. Sadece sorumluluk gerekiyor" dedi.

Australian Associated Press'te yer alan habere göre, Avustralyalı bir koruma biyoloğu ve çalışmanın ortak yazarı olan Stephen Garnett tarafından yapılan açıklamada önümüzdeki 20 yıl içinde yok olması beklenen canlı türleri açıklandı. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Garnett, "Kimliklerini, nerede olduklarını, onları neyin tehdit ettiğini biliyoruz ve onları nasıl kurtaracağımız konusunda sağlam fikirlerimiz var. Sadece sorumluluk gerekiyor" ifadelerini kullandı.

DÜNYA ÇAPINDA SÜRÜNGEN TÜRLERİNİN YÜZDE 21'İ YOK OLMA TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA

Stephen Garnett değerlendirmesinin devamında, bir çözüm bulunamazsa listelenen türlerin yok olacağının altını çizerek"Bir şey bulamazsak, yardım edemeyeceğiz. Ama pes etmeden önce yok olduklarından gerçekten emin olmamız gerekiyor" dedi. Pazartesi günü, CDU, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği ve Uluslararası Koruma Derneği tarafından yapılan ayrı bir araştırmada ise dünya çapında sürüngen türlerinin yüzde 21'inin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

KURTARILMASI EN ZOR OLAN CANLILAR LİSTELENDİ

Araştırmacılar, son zamanlarda görülmeyen beş sürüngen, dört kuş, dört kurbağa, iki memeli ve bir balığın kurtarılması en zor canlılar arasında olduğu aktardı.

YORUMLAR
500
Çin'in, Pasifik'teki 10 ada ülkesiyle geniş kapsamlı anlaşmalar yapmayı planladığı iddia edildi Çin'in, Pasifik'teki 10 ada ülkesiyle geniş kapsamlı anlaşmalar yapmayı planladığı iddia edildi
Kaynak: Xinhua

Associated Press, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 2041 yılına kadar yok olacak 63 omurgalı canlı açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
14:25 Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül sosyal medyayı salladı! Bikinili pozuna beğeni yağdı
14:22 İki kardeşi bıçaklayıp motosikletiyle hastaneye bıraktı! 1 kişinin öldüğü olayda şüpheli yakalandı
14:17 Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti
14:07 Merkez Bankası'nın faiz kararı 14'te sabit kaldı
13:56 Mahkeme "Man Adası" davasında karara vardı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve ailesine 100 bin TL tazminat ödeyecek
13:51 Simitin 4 lira olduğunu duyunca kendinden geçti! Fırın sahibini yumruklarla darp etti
13:30 Avrupa şampiyonu Anadolu Efes, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti: 2 metre 22 santimlik Pleiss'i gören Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
13:28 Mevlüt Çavuşoğlu terör saldırılarına dikkat çekti: Tehdit artıyor ve gereğini yapmamız lazım
13:01 Konseri iptal edilen Melek Mosso konu ile ilgili açıklama yaptı: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı
12:21 Kansere yakalanan Billur Kalkavan, takipçilerine seslendi: Sizden rica ediyorum ilaç, bitki, doktor önermeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 14:29:49. #1.13#
SON DAKİKA: 2041 yılına kadar yok olacak 63 omurgalı canlı açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement