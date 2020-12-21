21 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

21 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı

21 Aralık 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 00:15 Benim Adım Melek 01:30 Kalk Gidelim 03:10 Diriliş Ertuğrul 03:50 Yedi Numara 04:35 Nirvana Alevler İçinde 05:40 Seksenler 06:05 Böyle Bitmesin 06:35 Acemi Anneler 08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi 08:45 Diriliş Ertuğrul 09:00 Türkan Hanım'ın Konağı 11:00 Gönül Dağı 11:50 Enine Boyuna 13:00 Şehirden Uzakta 13:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar 14:00 Gönül Dağı 15:45 Acemi Anneler 17:00 Seksenler 17:15 Madagaskar 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu 20:00 Tövbeler Olsun

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