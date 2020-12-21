21 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

21 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı

21.12.2020 06:42
21 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı, System.String[]

21 Aralık 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:15 Benim Adım Melek

01:30 Kalk Gidelim

03:10 Diriliş Ertuğrul

03:50 Yedi Numara

04:35 Nirvana Alevler İçinde

05:40 Seksenler

06:05 Böyle Bitmesin

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

08:45 Diriliş Ertuğrul

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Gönül Dağı

11:50 Enine Boyuna

13:00 Şehirden Uzakta

13:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

14:00 Gönül Dağı

15:45 Acemi Anneler

17:00 Seksenler

17:15 Madagaskar

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

20:00 Tövbeler Olsun

21 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı

Diriliş Ertuğrul, Seksenler, TV, TV, Son Dakika

- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 21 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika


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