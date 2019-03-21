Son Dakika Haberleri: 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü

53 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla program düzenlendi.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler, öğretmenler ve okul personeli rengarenk çoraplar giyerek "farklılıkların güzel olduğunu" vurguladı.

Yanaklarına +1 sembolü yazılan öğrenciler, "Dostlar Kromozom Saymaz", "Tıpkı Sizin Gibiyiz, +1 Farkla", "Hayata +1 Değer Kat" "Bir Kromozomun Lafı mı Olur" mesajlarını içeren rozetler taktılar.

Daha sonra okul bahçesinde öğrencilerin boyadığı rengarenk harflerle "21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü", "Dostlar Kromozom Saymaz" yazısı oluşturularak fotoğraf ve video çekimi yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:47 Kaynak: AA

Gebze, Kocaeli, 21 Mart, Güncel
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