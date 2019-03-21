21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla program düzenlendi.



Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler, öğretmenler ve okul personeli rengarenk çoraplar giyerek "farklılıkların güzel olduğunu" vurguladı.



Yanaklarına +1 sembolü yazılan öğrenciler, "Dostlar Kromozom Saymaz", "Tıpkı Sizin Gibiyiz, +1 Farkla", "Hayata +1 Değer Kat" "Bir Kromozomun Lafı mı Olur" mesajlarını içeren rozetler taktılar.



Daha sonra okul bahçesinde öğrencilerin boyadığı rengarenk harflerle "21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü", "Dostlar Kromozom Saymaz" yazısı oluşturularak fotoğraf ve video çekimi yapıldı.

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