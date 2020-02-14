21. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi başladı - Son Dakika

Bursa Uludağ Üniversitesi (BÜU) Tıp Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin kurduğu Bilimsel Araştırmalar Topluluğunca (UBİAT) bu yıl 21.si düzenlenen Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi başladı. 14-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek kongrede çok sayıda akademisyen ve bilim insanı sunum yapacak.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrenin ana teması "Nörobilime Prospektif Bakış" olarak belirlendi.

UBİAT öğrencilerinin ev sahipliği yaptığı etkinliğin açılış töreninde bir konuşma yapan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, nörobilim konusunun son yıllarda ön plana çıktığını ve devlet kurumlarının da bu alan üzerinde çok sayıda çalışmayı desteklemeye başladığını söyledi.

Beyin ve insanın çok yönlü araştırılması gerektiğine dikkati çeken Kılavuz, "Biz ne kadar insanı keşfetsek, kanıtlamaya ve ispatlamaya çalışsak da halen daha çözemediğimiz çok sayıda noktası var. Özellikle de beyin konusu gerçekten de ciddi olarak araştırılması gereken bir alandır. Öğrencilerimizi bu konuda düşündükleri ve böylesine güzel bir kongreyi organize ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız da konuşmasında, son yüzyılın "beyin yüzyılı" olarak anılması gerektiğini vurguladı.

BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya da öğrencilerin sadece organizasyonları düzenlemediklerini, aynı zamanda bilimsel çalışmalar içerisinde yer aldıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Artık klasik hale gelen Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi'ne 25 ayrı fakülteden tıp öğrencileri katılıyor. Bu da UBİAT'ın Türkiye'de kendisinden söz ettirdiğini kanıtlıyor. Ülkemiz her alanda dışa bağımlılıktan kurtulmak için elinden geleni yapıyor. Bursa, çok önemli bir sanayi kentidir. Fakültemiz son zamanlarda sanayi iş birliği içerisinde çalışmalar yapıyor. İnanıyorum ki öğrencilerimiz de bu iş birliği içerisinde kendisine yer bulacaktır."

Kongreye Türk Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

"Beyin Neden Soru Sorar" başlıklı kongrenin açılış sunumu Türk Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı tarafından gerçekleştirildi.