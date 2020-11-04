21 yıl önceki yardımları unutmayan Düzceliler depremzedeler için kolonya üretti - Son Dakika

21 yıl önceki yardımları unutmayan Düzceliler depremzedeler için kolonya üretti

04.11.2020 15:23

21 yıl önceki yardımları unutmayan Düzceliler depremzedeler için kolonya üretti Fabrikada gönüllü olarak gece gündüz çalışarak İzmir'e 81 bin 35 kolonya gönderdiler Sabaha kadar çalışıp ürettikleri kolonyaları depremzedelere yolladılar Fabrika Müdürü Yılmaz: " Yaşanılan acıyı biz iyi biliyoruz"...

21 yıl önceki yardımları unutmayan Düzceliler depremzedeler için kolonya üretti

Fabrikada gönüllü olarak gece gündüz çalışarak İzmir'e 81 bin 35 kolonya gönderdiler

Sabaha kadar çalışıp ürettikleri kolonyaları depremzedelere yolladılar

Fabrika Müdürü Yılmaz: " Yaşanılan acıyı biz iyi biliyoruz"

DÜZCE - İki büyük deprem yaşayan Düzceli vatandaşlar, 21 yıl önce kendilerine yardım gönderen İzmir halkının yaşadığı depremde yaralarını sarabilmek için gönüllü olarak fabrikada gece gündüz çalışarak ürettikleri 81 bin 35 adet kolonyayı deprem bölgesine gönderdiler.

1999 yılında meydana gelen iki depremle büyük yıkım yaşayan, yatırımlarla normal hayata dönen Düzce'de vatandaşlar, İzmir'de meydana gelen depremin ardından depremzedelere yardım etmek için örnek bir davranışa imza attı. Düzce'nin Yenitaşköprü köyünde bulunan vatandaşlar, 21 yıl önce yaşadıkları depremde İzmirliler'in kendilerine gönderdiklerini yardımları unutmayarak depremzedeler için harekete geçti. 21 önceki yardıma vefa gösteren Düzceliler, Kolonya Fabrikası'nın sahibi Nadir Yorgun'dan izin alarak gece gündüz demeden gönüllü olarak çalışıp 81 bin 35 adet kolonya ürettiler. Sabaha kadar çalışarak 81 bin 35 şişe kolonya üretimi yapan vatandaşlar, İzmir'deki depremzedelere gönderilmek üzere ürünlerin paketlenerek kamyona yüklendiği anda gözyaşlarına hakim olamadı.

Kolonya üretimini yapan kadın gözyaşlarına hakim olamadı

Kolonyaları Elif ve Ayda bebek için yaptıklarını belirten ve gözyaşlarına hakim olamayarak açıklamalarda bulunan İmran Yıldız, "Bugün sabaha kadar üreteceğimiz kolonyaları İzmir'e göndereceğiz. Kolonyalarımızı bugün Elif ve Ayda bebek için yapıyoruz. Düzce'de meydana gelen depremleri yaşadım. İzmir'de meydana gelen depremi televizyonlarda izledik. Çocukların saatler sonra çıkmasını gördük. Hislerim anlatılmayacak derecede. Aynı acıyı tekrar yaşadık. Televizyonlarda gördük. Bugünde onlar için kolonya üretimi yapıyoruz" dedi.

"Sabaha kadar 81 bin 35 adet kolonya üretimi yaptık"

21 yıl önce yaşanan depremde İzmir halkının Düzceli depremzedelere yaptıkları yardımı unutmadıklarını dile getiren fabrikas müdürü Nurettin Yılmaz, "1999 yılında biz bu depremi yaşadığımız için bu acıyı biz iyi biliyoruz. Bu yüzden İzmir'de meydana gelen depremin acılarını paylaşıyoruz. Acılarını içimizde hissediyoruz. Bir nebze bunlara yardımcı olmak için dezenfekte anlamında 81 bin 35 adet kolonya üretimi yaptık sabaha kadar. Köyümüzün gençlerin de geldiler katkıda bulundular. Üretim için destek oldular hepsine teşekkür ediyorum. 1999 yılında yaşadığımız depremler sonrasında İzmir bizim yanımızdaydı. Biz o günler unutmadık. Bizde bugün onların yanındayız" diye konuştu.

"Köyün gençleri sabaha kadar uyumadı 1 tır kolonya üretti"

İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında köylerinde bulunan kolonya fabrikasının müdürü ile irtibata geçerek depremzedelere kolonya gönderilmesi için destek istediklerini belirten Yenitaşköpü Köyü Muhtarı Hüseyin Gür, "1999 yılında meydana gelen depremi iliklerimize kadar yaşayan biri olarak o tarihte İzmir'de ki vatandaşlarımızda bize yardımcı olmuştu. Bizlerde şimdi onlara yardımcı olabilmek için, bu acıyı çok iyi bildiğimizden köyümüzde üretimi yapılan Nadir Yorgun'un katkıları ile İzmir'e 1 tır kolonya gönderiyoruz. Oradaki Ayda ve Elif bebeğimizi gördükten sonra biz çok duygulandık. Biz Türkiye olarak bir arada olduğumuzda çok güçlüyüz. Buradan tekrar İzmir halkına çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ölenlere rahmet yaralılara da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acılarını paylaşıyoruz. Tekrar söylüyorum. Biz Türkiye olarak bir arada olduğumuzda çok güçlüyüz. Yeni Taşköprü köyü gençleri bu konuyu duyduğunda hepsi akşam toplandılar. Biz sabaha kadar bu tırı yetiştirmek istiyoruz dediler. Hiç uyumadan sabaha kadar canla başla çalıştılar ve şu anda yetişti. Tırımızı da ağzına kadar doldurdular. Kendilerine ayrıca çok teşekkür ediyorum. Köyümün halkı ile gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Düzce'nin Yenitaşköprü köyünde üretimi yapılan 81 bin 35 adet kolonya tıra yüklenerek İzmir'e gönderildi.

21 yıl önceki yardımları unutmayan Düzceliler depremzedeler için kolonya üretti
21 yıl önceki yardımları unutmayan Düzceliler depremzedeler için kolonya üretti
21 yıl önceki yardımları unutmayan Düzceliler depremzedeler için kolonya üretti
21 yıl önceki yardımları unutmayan Düzceliler depremzedeler için kolonya üretti
21 yıl önceki yardımları unutmayan Düzceliler depremzedeler için kolonya üretti
21 yıl önceki yardımları unutmayan Düzceliler depremzedeler için kolonya üretti
21 yıl önceki yardımları unutmayan Düzceliler depremzedeler için kolonya üretti
21 yıl önceki yardımları unutmayan Düzceliler depremzedeler için kolonya üretti
21 yıl önceki yardımları unutmayan Düzceliler depremzedeler için kolonya üretti
21 yıl önceki yardımları unutmayan Düzceliler depremzedeler için kolonya üretti
21 yıl önceki yardımları unutmayan Düzceliler depremzedeler için kolonya üretti
21 yıl önceki yardımları unutmayan Düzceliler depremzedeler için kolonya üretti
21 yıl önceki yardımları unutmayan Düzceliler depremzedeler için kolonya üretti
21 yıl önceki yardımları unutmayan Düzceliler depremzedeler için kolonya üretti
21 yıl önceki yardımları unutmayan Düzceliler depremzedeler için kolonya üretti

Deprem, Hakim, Düzce, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 21 yıl önceki yardımları unutmayan Düzceliler depremzedeler için kolonya üretti - Son Dakika


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