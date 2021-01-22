Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 This is Paris
00:00 Süper Lig Kısa Özet
00:30 Serie A Full Impact
00:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
01:00 Maç Saati
02:00 Maç Saati
02:45 Süper Lig
03:45 Maç Saati
04:15 Belgesel: Diego Armando Maradona
04:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri
05:00 1. Lig
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:45 Maç Saati
07:00 Maç Saati
08:00 Maç Saati
08:45 Süper Lig
09:00 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:45 Süper Lig
11:00 beIN Manşet
11:00 Futbolun Şehirleri
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 Maç Saati
13:45 Süper Lig
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 1. Lig
14:00 Maç Saati
14:00 beIN Manşet
15:00 Süper Lig
15:45 Süper Lig Kısa Özet
15:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri
16:00 Taraftar
16:00 Karagümrük - Beşiktaş
16:45 Süper Lig
17:00 Karagümrük - Beşiktaş
17:00 Sanal Direktör
17:00 beIN Teknik
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
19:00 DG Sivasspor - Fenerbahçe
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
19:30 This is Paris
19:45 Süper Lig
20:00 DG Sivasspor - Fenerbahçe
20:00 Futbolun Şehirleri
21:00 Sanal Direktör
21:00 Süper Lig
22:00 Mesut Özil Özel
22:00 Süper Lig Maç Sonu
23:30 Serie A Full Impact
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 22 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika