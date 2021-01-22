22 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

22 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

22.01.2021 06:42
22 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

22 Ocak 2021 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 This is Paris

00:00 Süper Lig Kısa Özet

00:30 Serie A Full Impact

00:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

01:00 Maç Saati

02:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig

03:45 Maç Saati

04:15 Belgesel: Diego Armando Maradona

04:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri

05:00 1. Lig

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:45 Maç Saati

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:45 Süper Lig

09:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 Süper Lig

11:00 beIN Manşet

11:00 Futbolun Şehirleri

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 Maç Saati

13:45 Süper Lig

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 1. Lig

14:00 Maç Saati

14:00 beIN Manşet

15:00 Süper Lig

15:45 Süper Lig Kısa Özet

15:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri

16:00 Taraftar

16:00 Karagümrük - Beşiktaş

16:45 Süper Lig

17:00 Karagümrük - Beşiktaş

17:00 Sanal Direktör

17:00 beIN Teknik

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

19:00 DG Sivasspor - Fenerbahçe

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

19:30 This is Paris

19:45 Süper Lig

20:00 DG Sivasspor - Fenerbahçe

20:00 Futbolun Şehirleri

21:00 Sanal Direktör

21:00 Süper Lig

22:00 Mesut Özil Özel

22:00 Süper Lig Maç Sonu

23:30 Serie A Full Impact

22 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Spor Toto Süper Lig, Paris, beIN, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 22 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk: Aşı yaptıranlar hemen ertesi gün kısıtlamalardan muaf edilmemeli, en az 40 günlük bir süreç olabilir Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İBB'nin mobil ekmek büfelerine yasak Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk anne ve babasının cansız bedenini gördü Mansur Yavaş'tan Ankara'da yaşayan EYT'lilere müjde: GSS primlerini ödemeye başlıyoruz Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz Eskort sitesine büyük darbe: 2 ayda bir milyona yakın para kazanmışlar
Cemal Hünal, sağlık sorunları nedeni ile Survivor 2021'e veda etti Cemal Hünal, sağlık sorunları nedeni ile Survivor 2021'e veda etti         
00:18
Selçuk Bayraktar, Akıncı PT-3 ile yuvadan uçmadan önce son selfiesini çekti Selçuk Bayraktar, Akıncı PT-3 ile yuvadan uçmadan önce son selfiesini çekti         
00:06
Meteoroloji'den 28 Ocak'ta İstanbul için kar uyarısı Meteoroloji'den 28 Ocak'ta İstanbul için kar uyarısı         
21:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan için Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Sözde" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu'nun adı bulvardan silindi         
20:33
Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor         
16:23
Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu "Yanvar Katliamı" ile bozdu         
15:00
Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi         
14:19
Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor         
13:55
Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et         
13:42
Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler         
13:29
Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi         
13:28
Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap         
13:17
Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı         
11:08
Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı         
09:45
Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada         
09:06
Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti         
09:03
3 yıldır aradığı kızının en son pavyonda görüldüğünü öğrenen anne isyan etti: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar 3 yıldır aradığı kızının en son pavyonda görüldüğünü öğrenen anne isyan etti: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar         
08:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 06:56:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 22 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei