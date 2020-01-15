22 yıldır cinayetten aranan zanlı, evinin salonunda kazdığı kuyuda yakalandı - Son Dakika

DİYARBAKIR'da 22 yıl önce, kan davası nedeniyle işlenen 13 cinayetin faillerinden biri olan K.İ., evinin salonunda kazdığı ve üzerini karyola ile kapattığı kuyuda yakalandı.

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yaşayan İpek ile Yüksekkaya Aileleri arasında, 1987 yılında Abbas İpek'in ölümüyle başlayan kan davasında çeşitli tarihlerde 12 kişi daha öldürüldü. 1998 yılında işlenen cinayetin faili olan K.İ., aradan geçen süreye rağmen yakalanamadı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de zanlının yakalanması için soruşturma başlattı.