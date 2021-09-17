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220 PROMİL ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN SERBEST BIRAKILMASINA YARALININ AİLESİNDEN TEPKİ - Son Dakika

220 PROMİL ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN SERBEST BIRAKILMASINA YARALININ AİLESİNDEN TEPKİ

17.09.2021 09:32

KÜÇÜKÇEKMECE'de aşırı alkollü bir sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan güvenlik görevlisi Serhat Kaymaz'a çarptı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de aşırı alkollü bir sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan güvenlik görevlisi Serhat Kaymaz'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Kaymaz hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan sürücü Barış K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Hayati tehlikesi devam eden Serhat Kaymaz'ın yakınları sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Kaymaz'ın ağabeyi Barış Kaymaz, "Gönül ister ki bu iş hukuki yollarla çözülsün. Herhangi bir kötü niyetimiz yok ama serbest bırakıldığını öğrenen yakınlarımızın tepkisi ne olur bilemeyiz. Lütfen arkadaşı içeriye alsınlar. Bu süreçte içeride kalması hem bizim açımızdan hem de kendi sağlığı açısından önemli. Dışarıda rahat edeceğini sanmıyorum" dedi.

Kaza, 14 Eylül saat 20.00 sıralarında Halkalı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Aşırı süratli olduğu iddia edilen Barış K.'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, önce yol kenarındaki araca, ardından marketten alışveriş yaptıktan yolun karşısındaki otobüs durağına geçmeye çalışan güvenlik görevlisi Serhat Kaymaz'a çarptı. Ağır yaralanan Kaymaz hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçmak isteyen sürücü ise vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Serhat Kaymaz'ın kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

220 PROMİL ALKOL ÇIKTI

Gözaltına alınarak Halkalı Polis Merkezi'ne götürülen sürücü Barış K.'nın yapılan alkol muayenesinde 220 promil alkollü çıktığı öğrenildi. Polis merkezindeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Barış K., adli kontrolle serbest bırakıldı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINCA KAYDEDİLDİ

Alkollü sürücünün Kaymaz'a çarpma anı ise bir sitenin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülere göre yol kenarında yürüyen güvenlik görevlisi Kaymaz, yolun karşısına geçmek istediği sırada, hızla gelen otomobilin çarpmasıyla yaklaşık 50 metre sürüklendiği yansıyor.

"YETKİLİLERİMİZDEN BU KONUDA DESTEK İSTİYORUZ"

Serhat Kaymaz'ın yakınları ise Barış K.'nın serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Kaymaz'ın ağabeyi Barış Kaymaz, "Şu an sadece kardeşimizin sağlığı ile ilgileniyoruz. Diğer ayrıntılara çok fazla kafa yormak istemiyoruz, o durumda da değiliz. Ancak öğrendik ki, çarpan arkadaş alkollü olmasına rağmen serbest bırakılmış. Şu an bir sinir harbi içerisindeyiz. Buna ne kadar tahammül gösterebiliriz bilmiyoruz. Bir kaos ortamı var. Herkes gergin. Gelen gidenimiz çok fazla. Biz burada yakınlarımızı sakinleştirmek için çaba gösteriyoruz. Serbest bırakıldığı haberini henüz kimseyle paylaşmadık. Bunu öğrenen yakınlarımızın tepkisinin nasıl olacağı konusunda hiçbir fikrimiz yok. Ne kadar sakin kalabiliriz, bilmiyoruz. Yetkililerimizden bu konuda destek istiyoruz. Bu arkadaşın dışarıda kalmasını istemiyoruz. Bu arkadaşın kim olduğunu öğrenmedik, şu an öğrenmek de istemiyoruz. Öğrendiğimizde nelerin olacağı konusunda da bir fikrimiz yok. İnsanlar kontrolden çıkabilir. Biz, buna ne kadar engel olabiliriz, bilmiyoruz. Gönül ister ki kimse zarar görmesin, bu iş hukuki yollarla çözülsün. Ancak bizim dışımızda gelişen olaylar nasıl olur bilemiyorum. Büyüklerimizden ricamdır; karşı tarafı tanımıyoruz. Herhangi bir kötü niyetimiz yok ama yakınlarımız için bu sözü veremeyiz. Lütfen arkadaşı içeriye alsınlar. Bu süreçte içeride kalması, hem bizim açımızdan hem de kendi sağlığı açısından önemli. Dışarıda rahat edeceğini sanmıyorum" diye konuştu.

220 PROMİL ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN SERBEST BIRAKILMASINA YARALININ AİLESİNDEN TEPKİ
220 PROMİL ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN SERBEST BIRAKILMASINA YARALININ AİLESİNDEN TEPKİ
220 PROMİL ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN SERBEST BIRAKILMASINA YARALININ AİLESİNDEN TEPKİ
220 PROMİL ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN SERBEST BIRAKILMASINA YARALININ AİLESİNDEN TEPKİ

Güvenlik Görevlisi, Halkalı, Eylül, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 220 PROMİL ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN SERBEST BIRAKILMASINA YARALININ AİLESİNDEN TEPKİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: 220 PROMİL ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN SERBEST BIRAKILMASINA YARALININ AİLESİNDEN TEPKİ - Son Dakika
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