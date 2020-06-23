23.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...
15: 00 LP Khudaiberdiev, Zhasur - Buyanin, Ivan
15: 00 LP Nikulin, Sergey - Volkov, Aleksandr Dmitrie
15: 30 LP Petrochenko, Dmitry - Ogay, Sergey
16: 00 LP Sayanov, Denis - Petrochenko, Dmitry
16: 00 LP Buyanin, Ivan - Shirokov, Vladimir
17: 00 LP Nikulin, Sergey - Ivanov Stanislavovic, Vik
17: 30 LP Sayanov, Denis - Ogay, Sergey
19: 00 LP Serebrennikov, Alexandr - Lavrinenko, Dmitry
19: 00 LP Yusipov, Timofey - Safonov, Vladimir
20: 30 İS1 Levante - Atletico Madrid
20: 30 İS1 Real Valladolid - Getafe
21: 00 PO1 Vitoria Setubal - Rio Ave
23: 00 İS1 Barcelona - Athletic Bilbao
Enes Ünal'lı Real Valladolid, Şampiyonlar Ligi'ni zorlayan Getafe'ye konuk olacak. Aynı amaç için hataya tahammülü olmayan Atletico Madrid ise, Levante deplasmanında...
Sevilla ile golsüz berabere kalıp liderliği averajla Real Madrid'e kaptıran Barcelona, Camp Nou'da Athletic Bilbao'yu ağırlayacak...
Bu akşam Portekiz Primeira'da Rio Ave, Vitoria Setubal'a konuk olacak...
Cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Lig, Avusturya Ligi ve Rusya Premier Liga maçlarıyla da keyfine keyif kat!
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