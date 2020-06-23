23.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları - Son Dakika

23.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

Bu bir ilandırİşte günün CANLI YAYIN listesi...15: 00 LP Khudaiberdiev, Zhasur - Buyanin, Ivan15: 00 LP Nikulin, Sergey - Volkov, Aleksandr Dmitrie15: 30 LP Petrochenko, Dmitry - Ogay, Sergey16: 00 LP Sayanov, Denis - Petrochenko, Dmitry16: 00 LP Buyanin, Ivan - Shirokov, Vladimir17: 00 LP...

Bu bir ilandır

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...


15: 00 LP Khudaiberdiev, Zhasur - Buyanin, Ivan


15: 00 LP Nikulin, Sergey - Volkov, Aleksandr Dmitrie


15: 30 LP Petrochenko, Dmitry - Ogay, Sergey


16: 00 LP Sayanov, Denis - Petrochenko, Dmitry


16: 00 LP Buyanin, Ivan - Shirokov, Vladimir


17: 00 LP Nikulin, Sergey - Ivanov Stanislavovic, Vik


17: 30 LP Sayanov, Denis - Ogay, Sergey


19: 00 LP Serebrennikov, Alexandr - Lavrinenko, Dmitry


19: 00 LP Yusipov, Timofey - Safonov, Vladimir


20: 30 İS1 Levante - Atletico Madrid


20: 30 İS1 Real Valladolid - Getafe


21: 00 PO1 Vitoria Setubal - Rio Ave


23: 00 İS1 Barcelona - Athletic Bilbao


Enes Ünal'lı Real Valladolid, Şampiyonlar Ligi'ni zorlayan Getafe'ye konuk olacak. Aynı amaç için hataya tahammülü olmayan Atletico Madrid ise, Levante deplasmanında...


Sevilla ile golsüz berabere kalıp liderliği averajla Real Madrid'e kaptıran Barcelona, Camp Nou'da Athletic Bilbao'yu ağırlayacak...


Bu akşam Portekiz Primeira'da Rio Ave, Vitoria Setubal'a konuk olacak...


Cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Lig, Avusturya Ligi ve Rusya Premier Liga maçlarıyla da keyfine keyif kat!


Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!




Vitoria Setubal, Atletico Madrid, Rio Ave, Levante, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:16 

Son Dakika Spor 23.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları - Son Dakika Spor
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