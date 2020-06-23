23.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...



15: 00 LP Khudaiberdiev, Zhasur - Buyanin, Ivan



15: 00 LP Nikulin, Sergey - Volkov, Aleksandr Dmitrie



15: 30 LP Petrochenko, Dmitry - Ogay, Sergey



16: 00 LP Sayanov, Denis - Petrochenko, Dmitry



16: 00 LP Buyanin, Ivan - Shirokov, Vladimir



17: 00 LP Nikulin, Sergey - Ivanov Stanislavovic, Vik



17: 30 LP Sayanov, Denis - Ogay, Sergey



19: 00 LP Serebrennikov, Alexandr - Lavrinenko, Dmitry



19: 00 LP Yusipov, Timofey - Safonov, Vladimir



20: 30 İS1 Levante - Atletico Madrid



20: 30 İS1 Real Valladolid - Getafe



21: 00 PO1 Vitoria Setubal - Rio Ave



23: 00 İS1 Barcelona - Athletic Bilbao



Enes Ünal'lı Real Valladolid, Şampiyonlar Ligi'ni zorlayan Getafe'ye konuk olacak. Aynı amaç için hataya tahammülü olmayan Atletico Madrid ise, Levante deplasmanında...



Sevilla ile golsüz berabere kalıp liderliği averajla Real Madrid'e kaptıran Barcelona, Camp Nou'da Athletic Bilbao'yu ağırlayacak...



Bu akşam Portekiz Primeira'da Rio Ave, Vitoria Setubal'a konuk olacak...



Cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Lig, Avusturya Ligi ve Rusya Premier Liga maçlarıyla da keyfine keyif kat!



Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!











