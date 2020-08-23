23 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

23 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı

23 Ağustos 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

23 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:20 Spor Hafta Sonu

01:30 Transfer Gündemi

03:20 Transfer Gündemi

03:35 İleri Üçlü

05:35 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

06:00 Arsenal - Chelsea

06:20 Ustalara Saygı

06:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 A Milli Futbol Takımı Özetler

07:00 Unutulmaz Maçlar

08:30 Süper Spor

08:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Salto

09:30 Orhan Ayhan'la

09:30 Transfer Gündemi

10:00 İleri Üçlü

11:50 Takvim Yaprakları

11:55 Hava Durumu

12:00 NBA Saati

12:25 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

13:55 Spor Kitaplığı

14:00 Avrupa Stüdyosu

14:00 Muhabir Saati

16:00 Spor Hafta Sonu

18:00 Hedef Süper Lig

18:00 Muhabir Saati

20:00 Spor Hafta Sonu

22:00 Spor Akşamı

23:05 Transfer Gündemi

Orhan Ayhan, Trt, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 06:43

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 23 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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