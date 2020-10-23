Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
00:00 UEFA Avrupa Ligi
01:00 Maç Saati
01:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
02:00 Maç Saati
03:45 Maç Saati
04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
05:30 Maç Saati
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:00 beIN Teknik
08:00 beIN Manşet
08:30 Maç Saati
09:00 Futbolun Şehirleri
09:45 Süper Lig
10:00 Maç Saati
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
11:30 UEFA Avrupa Ligi Geniş Özet
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
12:00 Ekstra
12:00 Maç Saati
13:30 Süper Lig
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
14:00 Maç Saati
15:00 Özel Röportaj
15:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
15:45 Süper Lig Haftanın Golleri
16:00 Ekstra
16:00 Sanal Direktör
17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
17:30 This is Paris
17:45 Süper Lig Kısa Özet
18:00 beIN Manşet
18:15 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
19:00 Süper Lig
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
19:00 Süper Lig Maç Özetleri
19:45 Jaap Uilenberg İtirazlar
20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
20:00 Kasımpaşa - Göztepe
20:45 Süper Lig
21:00 Kasımpaşa - Göztepe
21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü
21:50 Villarreal - Sivasspor
22:00 Süper Lig
22:00 Süper Lig Maç Sonu
22:45 UEFA Avrupa Ligi
23:00 Villarreal - Sivasspor
23:30 Futbolun Şehirleri
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 23 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika