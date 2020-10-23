23 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

00:00 UEFA Avrupa Ligi

01:00 Maç Saati

01:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

02:00 Maç Saati

03:45 Maç Saati

04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

05:30 Maç Saati

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

07:15 Süper Lig Maç Özetleri

08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:00 beIN Teknik

08:00 beIN Manşet

08:30 Maç Saati

09:00 Futbolun Şehirleri

09:45 Süper Lig

10:00 Maç Saati

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

11:30 UEFA Avrupa Ligi Geniş Özet

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

12:00 Ekstra

12:00 Maç Saati

13:30 Süper Lig

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

14:00 Maç Saati

15:00 Özel Röportaj

15:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

15:45 Süper Lig Haftanın Golleri

16:00 Ekstra

16:00 Sanal Direktör

17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

17:30 This is Paris

17:45 Süper Lig Kısa Özet

18:00 beIN Manşet

18:15 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

19:00 Süper Lig

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

19:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:45 Jaap Uilenberg İtirazlar

20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

20:00 Kasımpaşa - Göztepe

20:45 Süper Lig

21:00 Kasımpaşa - Göztepe

21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü

21:50 Villarreal - Sivasspor

22:00 Süper Lig

22:00 Süper Lig Maç Sonu

22:45 UEFA Avrupa Ligi

23:00 Villarreal - Sivasspor

23:30 Futbolun Şehirleri