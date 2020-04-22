Eker firmasının düzenlediği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği olarak katılımcıların evlerinden canlı bağlanarak yarışacağı 100. Yıl Çocuk Koşusu yarın gerçekleştirilecek.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), Adım Adım ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfının (TEGV) destek verdiği koşuya 12 yaş ve altı çocuklar katılabilecek.

Organizasyon, katılımcıların ayrı evlerden canlı bağlanarak yarıştığı Türkiye'deki ilk koşu etkinliği olacak. Etkinlik, yarın saat 11.30'dan itibaren Eker'in Youtube kanalından takip edilebilecek. Canlı yayına TAF Başkanı Fatih Çintimar, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ve milli atlet Mizgin Ay da konuk olarak katılarak, etkinlik ile ilgili görüşlerini paylaşacak.

23 Nisan 100. Yıl Çocuk Koşusu'na kayıt yaptıran ilk 100 katılımcı, canlı yayında yer alabilecek. Diğer yarışmacılar ise canlı yayını takip ederek koşuya dahil olacak. Canlı yayında ayrıca minik yarışmacılarla röportajlar da yapılacak.

Koşu için kayıtlar, "www.ekerkosu.com/tr/eker/23-nisan-cocuk-kosusu" internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.