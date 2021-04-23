23 Nisan 2021 Ntv Yayın Akışı - Son Dakika

Ntv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Ntv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Bugün Yarın
00:50 Paranın Nabzı
00:55 Hava Durumu
01:00 Bugün Yarın
01:35 Gece Gündüz (Tekrar)
01:55 Hava Durumu
02:00 Haber Bülteni
02:10 Hava Durumu
02:15 Hayatın Senin Elinde (Tekrar)
03:00 Haber Bülteni
03:10 Hayatın Senin Elinde (Tekrar)
03:55 Hava Durumu
04:00 Haber Bülteni
04:35 Dünyanın Haberi(Tekrar)
04:50 Laf Aramızda
04:55 G.Abur Hava Durumu
05:00 Haber Bülteni
05:10 Hava Durumu
05:15 Zihnin Sıradışı Tepkileri Outrageous Acts Of Psych (3. Bölüm) Tekrar
06:00 Haber Bülteni
06:35 Paranın Nabzı
06:40 G.Abur Hava Durumu
06:45 Umut Öyküleri (Tekrar)
06:55 Laf Aramızda
07:00 Mesut Yar İle Bugün
08:50 23 Nisan Özel Yayın
10:00 Haber Merkezi
10:05 23 Nisan Özel Yayın
11:00 Haber Merkezi
11:05 23 Nisan Özel Yayın
12:00 Haber Merkezi
12:05 23 Nisan Özel Yayın
12:55 Hava Durumu
13:00 Öğle Bülteni
13:50 Piyasa Ekranı
13:55 G.Abur Hava Durumu
14:00 Öğle Bülteni
14:35 Piyasa Ekranı
14:40 Hava Durumu
14:45 Spor
14:55 Paranın Nabzı
15:00 Öğle Bülteni
15:15 Paranın Nabzı
15:20 Hava Durumu
15:25 Sektör Emlak
15:45 Spor
15:55 Dijital Para Ekranı
16:00 Günün İçinden
16:30 Paranın Nabzı
16:35 Laf Aramızda
16:40 Spor
16:50 Hava Durumu
16:55 Dijital Para Ekranı
17:00 Günün İçinden
17:25 Paranın Nabzı
17:30 Hava Durumu
17:35 Gece Gündüz
18:00 Günün İçinden
18:35 Piyasa Ekranı
18:40 Hava Durumu
18:45 Spor
18:55 Dijital Para Ekranı
19:00 Akşam Haberleri
19:45 Piyasa Ekranı
19:50 Ana Haber Özet
19:55 G.Abur Hava Durumu
20:00 Ana Haber
20:55 Hava Durumu
21:00 Mete Çubukçu İle Pasaport
21:55 Hava Durumu
22:00 Haber Bülteni
22:50 Dijital Para Ekranı
22:55 Hava Durumu
23:00 Bugün Yarın
23:50 Paranın Nabzı
23:55 G.Abur Hava Durumu
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 23 Nisan 2021 Ntv Yayın Akışı - Son Dakika