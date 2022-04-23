23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Nizip ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Nizip ilçesinde, Kültür Parkı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başlayan tören, Maruf Marufoğlu İlkokulu'nda devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla süren programda öğrenciler tarafından günün anlam ve önemiyle ilgili şiirler okundu gösteriler yapıldı. Halk oyunları gösterilerinin yer aldığı programda farklı dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Programa Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkan vekili Salih Uygur, diğer protokol üyeleri, idare amirleri ve vatandaşlar katıldı.

İslahiye

İslahiye ilçesinde, Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Çetin, Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, Belediye Başkan Vekili Fetiye Erdoğan ve 106. Topçu Alay Komutanı Albay Sedat Mercan, törene katılanların bayramını kutladı.

Törende, "hacivat karagöz oyunu" ve Gaziantep ağzı ile seslendirilen "yedi gudduk ve pambık prenses" adlı oyun sergilendi.

Tören halk oyunları gösterisinin ardından "bayram çocuğu" adlı gösteriyle balonların havaya uçurulmasıyla sona erdi.

Nurdağı

Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, Hükümet Konağı bahçesindeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunan tören, stadyumunda öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ve çeşitli gösteriler gerçekleştirildi.

Jimnastik gösterileri ardından program halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Araban

Araban Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen tören de, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan'ın çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunan törende, Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda devam etti.

Şiir okunan ve folklor gösterisi sergilenen törende, Kaymakam Sevgili ile Belediye Başkanı Doğru, davul zurna eşliğinde öğrenciler ve vatandaşlarla birlikte bir süre halay çekti.