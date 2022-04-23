23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

23.04.2022 16:05
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Van'ın Özalp ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Van'ın Özalp ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kaymakamlık binası önündeki programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cüneyt Arvas, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören şehir stadyumunda devam etti.

Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından öğrenciler çeşitli gösteriler yaptı, şiirler okudu.

Programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Serkan Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Bayram Ceylan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cüneyt Arvas, AK Parti İlçe Başkanı Ercan Ağar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

YORUMLAR
500
Burdur'un ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı Burdur'un ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Ulusal Egemenlik, Hisarcık, 23 Nisan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
16:04 Bahar Candan yatağın üzerindeki fotoğrafıyla fazla oynayınca bambaşka biri oldu
15:47 Ronaldo golünü kaybettiği bebeğine adadı
15:46 Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden çocuklar CHP liderini soru yağmuruna tuttu: Karanlıktan korkuyor musunuz? Seçimi kazanacak mısınız?
15:42 Cumhurbaşkanından 23 Nisan mesajı: Güzelleştirirse dünyayı çocuklar güzelleştirir!
15:40 Ateşli silahlar ABD'de çocuk ve gençlerin başlıca ölüm nedeni: Uzmanlar araştırdı
15:37 Fenerbahçe'de ayağı kırılan Miguel Crespo ameliyat edildi!
15:37 Pınar Altuğ amuda kalktı! Fit haline övgü yağdı
15:13 Karamollaoğlu hükümetin oylarının düşmemesini 3 kesime bağladı: Tuzu kuru olanlar, sosyal yardım alanlar ve cami cemaati olanlar
14:51 Survivor'da ilginç tesadüf: Yağmur dört yıl önce de 83. bölümde elenmiş
14:34 Davutoğlu "hodri meydan" dedi: Ben dahil bütün eski başbakanların, cumhurbaşkanlarının mal varlıkları incelenmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 16:11:25. #1.13#
SON DAKİKA: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement