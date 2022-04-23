23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Van'ın Özalp ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Kaymakamlık binası önündeki programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cüneyt Arvas, Atatürk Anıtına çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören şehir stadyumunda devam etti.
Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından öğrenciler çeşitli gösteriler yaptı, şiirler okudu.
Programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Serkan Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Bayram Ceylan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cüneyt Arvas, AK Parti İlçe Başkanı Ercan Ağar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Kaynak: AA
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