23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları - Son Dakika
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

23.04.2022 16:10
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kendirli mesajında, 23 Nisan 1920'de, "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla kurulan meclisin, tam bağımsızlık konusundaki azim ve kararlığını tüm dünyaya ilan ettiğini anımsattı.

Tüm dünya çocuklarının katılımıyla kutlanılan 23 Nisan'ın ilk ve tek çocuk bayramı olduğunu vurgulayan Kendirli, "Demokrasimizin, milli iradenin ve bağımsızlığımızın sarsılmaz bir simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yıl dönümünde ilk Meclis Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygı ile anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Metin İlhan da özellikle geçmiş savaş dönemlerinde büyük mücadele, azim ve kararlılıkla toplumun meclis iradesine ve gücüne duyduğu güvenin, bugün de korunması için aynı şekilde hareket edilmesi, toplumsal meselelere tarihte olduğu gibi aynı özen ve hassasiyetle yaklaşılması gerektiğini vurguladı.

İl Başkanı Ünsal ise 23 Nisan'ın bir yönüyle milli egemenlik ve bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktalarından birini oluştururken aynı zamanda çocuklar için bayram olduğunu belirtti.

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Ulusal Egemenlik, Milletvekili, 23 Nisan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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