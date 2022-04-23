23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

23.04.2022 18:27

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Bitlis

Bitlis'te İsmail Eren Spor Kompleksinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, TBMM'nin 29 Ekim 1923'de cumhuriyeti ilan ettiğini anımsatarak, "Gazi Mustafa Kemal, meclisin açılış yıl dönümünü geleceğimizin teminatı bu çocuklara hediye etmiştir" dedi.

Öğrencilerin sunduğu gösterilerin ardından şiirler okundu, yarışmalarda dereceye girenlere ödül verildi.

Müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisiyle son bulan törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Emniyet Müdürü Celal Özcan, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

YORUMLAR
500
Öğretmen, 'En sevdiğim öğrenci kutuda' dedi, öğrenciler duygulandı Öğretmen, 'En sevdiğim öğrenci kutuda' dedi, öğrenciler duygulandı Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, resim yarışması ödül törenine katıldı Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, resim yarışması ödül törenine katıldı

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Bitlis, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
18:20 Öğretmen, "En sevdiğim öğrenci kutuda" dedi, öğrenciler duygulandı
18:15 Spor Toto Süper Lig'de Göztepe küme düştü!
17:56 Nwakaeme'nin Trabzonspor'dan istediği astronomik maaş ortaya çıktı
17:55 İBB Genel Sekreter Yardımcı Polat: Ayasofya'da durumu kutsiyetine ve tarihsel değerine hakaret seviyesine doğru gidiyor
17:39 Annesi dışarıda kardeşini aramaya gidince engelli çocuk patlattığı torpille evi kül etti
17:27 Yılmaz Vural'a yöneltilen "Fenerbahçe'de hocalık yapmak ister misin?" sorusuna verdiği cevap güldürdü
17:25 Ölüm döşeğindeki babaannesinin yazdığı son notu görünce duygularına hakim olamadı!
17:17 Ronaldo bu takıma ne yapsın! Manchester United'ın kendini toparlaması lazım
17:08 Dev tank mezarlığı ve ölen Rus asker sayısı ortaya çıkınca anında sildiler!
16:27 İsmail Kartal'ın yerine gelecek teknik direktör belli oldu iddiası!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 18:36:26. #1.13#
SON DAKİKA: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement