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23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası

6 saat önce

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Zeynep Yetgil, bronz madalya kazandı.

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23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Zeynep Yetgil, bronz madalya kazandı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Lodovika Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlar 53 kiloda Zeynep Yetgil, Avrupa şampiyonu Rus Ekaterina Verbina ile karşılaştı.

Rakibini 4-2 yenen milli güreşçi, bronz madalya elde etti.

Zeynep Yetgil, ilk turda Guamlı Rckaela Maree Ramos Aquino'yu 10-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde de Avrupa üçüncüsü ve son Askeri Olimpiyatlar'da gümüş madalya kazanan Rumen Suzanna Georgiana Seicariu'yu 3-1 yenerek yarı finale yükselmiş, yarı finalde Hint rakibi Pooja Gehlot'e 8-4 kaybetmişti.

Grekoromen stil 55 kiloda Ekrem Öztürk, 63 kiloda Mehmet Çeker ve 130 kiloda Osman Yıldırım yarın bronz maçına çıkacak.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:34 Kaynak: AA
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