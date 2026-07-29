23 yaşındaki veliaht prensin hareketi gündem oldu! Kimseye elini öptürmüyor - Son Dakika
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23 yaşındaki veliaht prensin hareketi gündem oldu! Kimseye elini öptürmüyor

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Fas Veliaht Prensi Moulay Hassan'ın resmi törenlerde elini öpmek isteyenleri nazikçe engelleyerek tokalaşmayı tercih ettiği görüntüler yeniden gündem oldu. Çocukluğundan bu yana benzer tavrı sergilediği bilinen 23 yaşındaki veliahtın hareketi sosyal medyada farklı yorumlara neden olurken, dolaşıma giren "elini öpmeye çalışanların yüzüne bile bakmıyor" iddiasını doğrulayan güvenilir bir kaynak bulunmuyor.

Fas Kralı 6. Muhammed'in oğlu ve tahtın varisi olan Veliaht Prens Moulay Hassan, resmi törenlerde sergilediği tavırla dikkat çekti. Yeniden dolaşıma giren görüntülerde, protokol üyeleri ve davetliler gelenek gereği prensin elini öpmek için eğilirken, Moulay Hassan'ın elini nazikçe geri çekerek tokalaşmayı tercih ettiği görüldü.

Görüntülerde prensin, elini öpmeye çalışan kişilere sert bir tepki vermek yerine kısa bir hareketle bunu engellediği ve selamlaşmayı tokalaşarak sürdürdüğü anlar yer aldı.

YILLARDIR AYNI TAVRI SERGİLİYOR

Bu davranışın yeni olmadığı da biliniyor. Moulay Hassan'ın çocukluk yıllarından bu yana katıldığı resmi törenlerde benzer şekilde el öpülmesine izin vermediği, bunun yerine tokalaşmayı tercih ettiği çok sayıda görüntü daha önce de uluslararası basında yer almıştı.

Kraliyet protokolünde el öpme geleneği devam etse de genç veliahtın kişisel tercihi olarak bu geleneği uygulamadığı değerlendiriliyor.

SOSYAL MEDYADA FARKLI YORUMLAR YAPILDI

Görüntülerin yeniden paylaşılmasının ardından sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar genç veliahtın tavrını "modern bir yaklaşım" olarak değerlendirirken, bazıları ise bunun geleneksel protokolden uzaklaşma anlamına geldiğini savundu.

Prens, Dünya, Fas, Son Dakika

Son Dakika Fas 23 yaşındaki veliaht prensin hareketi gündem oldu! Kimseye elini öptürmüyor - Son Dakika

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