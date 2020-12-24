24 Aralık 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

24 Aralık 2020 Atv Yayın Akışı
24.12.2020 06:42
24 Aralık 2020 Perşembe günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Kuruluş Osman
00:20 Hercai
02:50 Kanatsız Kuşlar
03:00 Kanatsız Kuşlar
05:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
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