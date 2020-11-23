24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru - Son Dakika

Bartın Valisi Sinan Güner ve Belediye Başkanı Cemal Akın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Güner, mesajında, öğretmenliğin emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, öğreten ve öğrenen arasında güven ve sevgi ilişkisine dayanan bir meslek olduğunu belirtti.

Öğretmenlere, yeni bir nesil yetiştirmek gibi çok önemli bir sorumluluk düştüğünü, eğitim adına yapılan her çalışmanın, devletin ve milletimizin kaderini doğrudan ilgilendirdiğini belirten Güner, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki çalışmalarınızda da bu şuurda olacağınıza yürekten inanıyor, çocuklarımızın ve gençlerimizin vatanına ve ülkesine bağlı yetiştirilmesinde, dolayısıyla ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde gösterdiğiniz özveri ve emeğe teşekkür ediyoruz. İçerisinde bulunduğumuz pandemi döneminde öğrencilerimize vermiş olduğunuz uzaktan eğitim sayesinde de her koşulda eğitimi omuzlayarak götürebileceğinizi göstermeniz, öğretmenlik mesleğinin kutsallığını özetlemektedir."

Belediye Başkanı Akın da öğretmenin, öğrenenle öğretileni buluşturan, öğrenenle öğretilmesi gerekeni kavuşturan bir akıl, görgü ve sorumluluk sahibi kişi olduğuna işaret etti.

Akın, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Öğretmensiz bir toplum ruhen, fikren, ahlaken ve vicdanen fakir düşecek, geride kalacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir' veciz sözü her şeyi açıkça anlatıyor. Yarınların kilidini açacak anahtar öğretmenlerin elindedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu müstesna günde çocuklarımıza bir harf öğretebilmek için yurdumuzun her köşesinde heyecanla görev yapan, fedakar öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, aileleri ve öğrencileri ile mutlu, huzurlu ve saadet dolu yıllar temenni ediyorum."