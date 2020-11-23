24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru - Son Dakika

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

23.11.2020 16:47
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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, öğretmenlerin eğitimin ana gövdesini oluşturduğunu belirtti.

Öğretmenlerin, insanı ideal şekilde eğitmek ve geleceği inşa etmek gibi kutsal bir görevi yerine getirdiklerini vurgulayan İba, "Başımızın tacı olan öğretmenlerimiz, vatanın her karış toprağında hiçbir koşul ve zorluk tanımaksızın ifa ettikleri kutsal görevleriyle, kıymetlerini her zaman en müstesna yerde korumaktadırlar." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin yetiştirdiği her bir Türk gencinin, görev ve sorumluluklarının bilinciyle hareket ettiğini aktaran İba, şunları kaydetti:

"Devletimizin eğitim için sağladığı imkanlarla, öğretmenlerimizin görev ve sorumlulukları birleşerek eğitim kalitemiz her geçen gün artmaktadır. Ne yazık ki, pandemi sürecinde öğretmen öğrencisinden, öğrenci öğretmeninden ayrı kaldı. Ama bu günlerde geçecek yeniden okullara koşulacak.

Öğretmenlerimizin uzaktan eğitimle çocuklarımızın eğitimleri için büyük emekler verdiklerini de görüyoruz. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında, 2053, 2071 vizyonlarını hayata geçirmesinde öğretmenlerimizin emeklerinin payı çok büyük olacaktır. Milletimiz geçmişte olduğu gibi gelecekte de öğretmenlerine sahip çıkacaktır."

DEVA Partisi İl Başkanı Arda'nın mesajı

DEVA Partisi Edirne İl Başkanı Kerem Arda, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arda, mesajında, öğretmenliğin gücünü sevgiden alan ve bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslek olduğunu belirtti.

Öğretmenler çocukların yetişmesinde önemli rol oynadığını aktaran Arda, şunları kaydetti:

"Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk, 'Toplumun en büyük düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir. Öğretmen geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Gelecek gençlerindir. Gençler de öğretmenlerin eseridir' diyerek öğretmenliğin ne denli kutsal bir meslek olduğunu belirtmiştir.

Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimize, sabırla ve canla başla verdikleri emekler için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ederek, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

Öğretmenler Günü, AK Parti, Edirne, İdeal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru - Son Dakika


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