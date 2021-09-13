24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nı "Sevgilim" isimli şarkı kazandı - Son Dakika

24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nda, bestesi Suat Suna'ya ait, Hande Kodamanoğlu'nun seslendirdiği "Sevgilim" isimli şarkı birinci oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliği ile düzenlenen yarışmanın finali, Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi.

Sanatçılar şarkılarını, Ali Rıza Türker, Ahmet Güvenç, Ayhan Sicimoğlu, Baha Boduroğlu, Gültaç Eviz, Işın Karaca, İskender Paydaş, İzzet Öz, Mine Mucur, Oğuzhan Uğur, Serenad Bağcan, Vedat Sakman ve dijital oylamanın temsilcisinden oluşan jürinin önünde seslendirdi.

Yarışma sonunda Hande Kodamanoğlu'nun seslendirdiği bestesi Suat Suna'ya ait "Sevgilim" isimli şarkı birinci oldu. En iyi yorumcu ödülünü, yarışmada Merve Öner Demirci'nin "Bir Yolu Olsa" isimli bestesini seslendiren Ezgi Gürbüz elde etti.

Yarışmada, sanatçı Nükhet Duru bir konser verdi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, organizasyonu uluslararası bir pop müzik yarışması haline dönüştürmeyi istediklerini söyledi.

Yarışmayı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas ile CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın da aralarında olduğu çok sayıda davetli izledi.