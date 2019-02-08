24 Saatte 4.548 Fikir Geldi"
23 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, '2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var' projesine 24 saat içinde 4 bin 548 fikir geldiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, '2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var' projesine 24 saat içinde 4 bin 548 fikir geldiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, '2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var' projesine 24 saat içinde 4 bin 548 fikir geldiğini belirterek, "Bu projeye inandığınız için sizlere müteşekkirim. Bilmenizi isterim ki arkadaşlarım fikirlerinizi titizlikle inceliyor. Ülkemizin hedeflerini hep birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.
(İlker Turak/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:41 Kaynak: İHA
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