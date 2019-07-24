Son Dakika Haberleri: 24 Temmuz Basın Bayramı
Son Dakika Güncel Haber

24 Temmuz Basın Bayramı

1 saat önce

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ve Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, "24 Temmuz Basın Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

24 Temmuz Basın Bayramı, System.String[]
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ve Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, "24 Temmuz Basın Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Sarıfakıoğulları, mesajında, basının, demokrasinin vazgeçilmez kurumları arasında yer alan, haber alma ve haber yayma özgürlüğünün en etkili araçlarından biri olduğunu belirtti.
Basının, bireylerin doğru, tarafsız ve objektif bilgiye ulaşmasında, düşünce ve ifade özgürlüğünün yayılmasında aracı bir kurum olarak yeri ve öneminin büyük olduğunu vurgulayan Sarıfakıoğulları, "Basının ne kadar önemli bir görev üstlendiğine 15 Temmuz 2016 gecesi, vatanın birliğine ve bölünmez bütünlüğüne, milletimizin bağımsızlığına, temel hak ve hürriyetine yönelik hain FETÖ'cü teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırılar karşısında, ulusal ve yerel basınımızın tutunduğu tavra hep birlikte şahit olduk." diye görüş bildirdi.
Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür de mesajında, basının demokrasinin temel taşlarından birisi olduğuna dikkati çekti.
Emür, düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanılmasında en etkili araçlardan olan basının, toplumun gözü kulağı olduğunu aktararak, şunları kaydetti:
"Gelişmiş demokrasilerdeki en önemli özgürlüklerden biri olan basın özgürlüğünün var olabilmesi, demokrasinin sağlıklı işleyebilmesi, düşünce ve fikir özgürlüğünün toplumun bütün kesimlerinde yeterince kullanılabilmesi ancak basının haber alma ve yaymasının önündeki engelleri kaldırmakla mümkündür."
Mehmet Emür, Keşap, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! İzdiham yaşandı Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Son dakika! Memur-Sen zam teklifini açıkladı ABD basını yazdı: Başkan Trump, Beyaz Saray'da Türkiye için bir senatörle kavga etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 13:10:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 24 Temmuz Basın Bayramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]