24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı - Son Dakika

Kayseri'de bazı kurum ve kuruluş temsilcileri, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, mesajında, halkın ve idarecilerin bilgilendirilmesi için mesai saati gözetmeden her türlü şartta görevini icra eden basın mensuplarının ülkeye katkılarının yadsınamayacağını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise halkın doğru, şeffaf ve objektif bir şekilde hayattan haberdar olmasında basının vazgeçilmez bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Büyükkılıç, Kayseri'nin gelişmesi, vatandaşların şehirde daha konforlu ve daha kaliteli hizmet alabilmesi için yapılan çalışmaları duyuran yerel basına da teşekkür ederek başarılar diledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise gazetecilerin gecesini gündüzüne, canını dişine katarak, ailesinden çocuğundan fedakarlık yaparak mesleğini icra etmeye çalışan, kamuoyunun doğru bilgi almasında sorumluluk sahibi kişiler olduğunu ifade etti.

İleri demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olan basının tarafsız, çıkarsız ve yapıcı eleştirilerle yöneticilere yol gösterdiğine dikkati çeken Yalçın, "Şehrimizde bu anlayışla görev yapan tüm gazeteci kardeşlerimizin 24 Temmuz Basın Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, her zaman iyi ve güzel haberlerle karşılaşmak ümidiyle başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, MHP İl Başkanı Serkan Tok, MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan, Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy da yayımladıkları mesajda gazetecilerin bayramını kutladı.