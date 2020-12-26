24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

26.12.2020 09:11

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Çiçek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde tercihini Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Çiçek, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Çiçek, oylamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, AA gibi asırlık bir kurumun gerçekleştirdiği yarışmada oy kullanmaktan memnuniyet ve gurur duyduğunu ifade etti.

Böylesi eski kurumların bu tür organizasyonlar düzenlemesini önemsediğini dile getiren Çiçek, AA'nın geçmişten bugüne yazdığı haberlerin ve çektiği fotoğrafların kıymetli olduğuna vurgu yaptı.

Fotoğrafın anın yansıması olduğuna değinen Çiçek, bu yıl oylamadaki fotoğrafların çoğunluğunu koronavirüs temalı görsellerin oluşturduğunu söyledi.

Salgın kapsamında çekilen fotoğrafların sanatsal açıdan ya da taşıdığı anlam itibarıyla değerli olduğunu ifade eden Çiçek, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının kendisi için çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Suriye meselesinin de bütün dünyanın kanayan yarası olduğunu aktaran Çiçek, fotoğraf seçiminde bu konunun da etkili olduğuna işaret etti.

Çiçek, çocukların eldeki imkanlarla voleybol sahası yapıp oyun oynamalarından etkilendiğini, dolayısıyla spor kategorisindeki tercihini de bu yönde kullandığını sözlerine ekledi.

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Muhammed Said, Murat Çiçek, voleybol, TV, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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