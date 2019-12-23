24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması - Son Dakika
Son Dakika Politika 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması - Son Dakika

24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması

6 saat önce

Anadolu Ajansı, Türkiye Haber Kameramanları Derneğince düzenlenen 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda 14 ödül aldı.

24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması, System.String[]

Anadolu Ajansı, Türkiye Haber Kameramanları Derneğince düzenlenen 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda 14 ödül aldı.

24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nın ödül gecesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Yarışmada, Anadolu Ajansı çalışanları 7 dalda 14 ödüle değer görüldü.

Yılın Haber Görüntüsü kategorisinde, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri Ömer Yasin Ergin, Ahmet Kaplan, Mehmet Akif Parlak, Mehmet Arif Altunkaynak ve AA kameramanı Yasin Dikme ile AA foto muhabirleri Emin Sansar, Arif Hüdaverdi Yaman ve Mahmut Serdar Alakuş ödüle layık bulundu.

Yarışmada, yılın spor haberi kategorisinde ödülü, "Halı saha" haberiyle AA muhabiri Ömer Ertuğrul, serbest haber kategorisinde ise "Konserve Kutusundan Ayaklar" haberiyle AA muhabiri Ahmad Al Ahmad aldı.

Bayburt'ta haber çalışması sırasında hayatını kaybeden AA muhabiri Abdülkadir Nişancı adına ilk kez bu yıl verilen Abdülkadir Nişancı Özel Ödülü'nü "Antarktika" görüntüleriyle AA kameranı Servet Ülkü alırken "Haber Kameramanı Ersin Çakır Özel Ödülü"nü "Gece haberlerinin görünmeyen kahramanları" görüntüleriyle AA kameramanı Kenan Yeşilyurt aldı.

Öte yandan mansiyon dalında Türkiye Güzellikleri Özel Ödülü'nü "Ay tutulması" çalışması ile AA foto muhabiri Özkan Bilgin, Şeker-İş Özel Ödülü'nü de "Karı koca balıkçılar" çalışması ile AA foto muhabiri Abdullah Coşkun aldı.

Ayrıca Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan bazı basın kuruluşlarının muhabir, kameraman ve foto muhabirleri de ödül almaya hak kazandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, basın mensuplarına ödüllerini dağıttı.

Törene, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AA Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni Faruk Tokat ve AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Hasan Öymez ile davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı, fuat oktay, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:08 Kaynak: AA
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