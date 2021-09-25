Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 % 100 Futbol
03:00 Kocaelispor - Tuzlaspor A.Ş.
05:00 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 İngiltere Premier Lig Goller
09:50 İtalya Serie A Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:25 Efsanelerin İzinde
12:30 Spor Bülteni
13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Manisa Futbol Kulübü
15:30 Spor Bülteni
15:55 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Adanaspor A.Ş
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Gençlerbirliği - Beypiliç Boluspor
21:00 Futbol Gecesi
23:30 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 25 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika