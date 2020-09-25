25 Eylül Cuma DHA Spor Gündemi

Medipol Başakşehir
TFF 1'İNCİ LİG
19.00 Adanaspor - Ankara Keçiörengücü
FENERBAHÇE11.00 Sarı-lacivertlilerde Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürecek. İdmanın 15 dakikası basına açık olacak.14.00 Yeni transfer Nazım Sangare basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.GALATASARAYSarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başlayacak.BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılarda, İttifak Holding Konyaspor ile oynanacak maçın hazırlıklarına başlanacak.TRABZONSPORBordo-mavililer, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.BAKAN KASAPOĞLU13.30 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Temel Atma Töreni'ne katılacak.MİSLİ.COM 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİki ligde de 2'nci hafta oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
VOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi17.00 PTT - Fenerbahçe Opet
AVRUPA'DAN FUTBOL
22.00 Lille - Nantes ( Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Mustafa Kapı)
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 09:22 - Kaynak: DHA
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