Son Dakika Haberleri: 25 genç Çanakkale Şehitler Mezarlığını ziyaret etti
Son Dakika Güncel 25 genç Çanakkale Şehitler Mezarlığını ziyaret etti

25 genç Çanakkale Şehitler Mezarlığını ziyaret etti

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Akyamaç Köyünde ikamet eden 25 kişilik genç grubu Akyamaç Köyü Merkez Cami İmam Hatibi Sebahattin Güner nezaretinde Çanakkaleyi ziyaret etti.

25 genç Çanakkale Şehitler Mezarlığını ziyaret etti, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Akyamaç Köyünde ikamet eden 25 kişilik genç grubu Akyamaç Köyü Merkez Cami İmam Hatibi Sebahattin Güner nezaretinde Çanakkaleyi ziyaret etti.


Cami İmamı Hatibi Güner; "Bu cennet vatanın hangi zor şartlar altında ecdat tarafından bize emanet edildiğini yerinde göstermek için 13 bin km uzaklıktan gelip ( Avustralya, Anzak) dedelerini ziyarete gelenler kadar ecdadımıza gereken değeri veremediğimizin ezikliğini hissettiğimiz için bu ziyareti tertip ettik. Gençlerimizin milli birlik beraberlik, vatan sevgisi,ecdadımıza minettarlık noktalarındaki hassasiyetlerini artırmak için bu tür faaliyetlerimiz devam edecektir. Çanakkale ziyaretine katılan gençlerimizle bir ilki yaşadıklarını çok duygulandıklarını ve memnuniyetlerini dile getirdiler. Bundan sonrada bu tür etkinliklerin devam etmesi için temenni de bulundular. Bizlerde desteklerinden dolayı Çaycuma Kaymakamlığımıza özellikle bir önceki Kaymakamımız Serkan Keçeli Bey'e, Çaycuma Müftülüğümüze, bizlere aracını tahsis eden Çaydeğirmeni Belediyesi Başkanı Satılmış Gebeş'e, muhtarımıza, Efe Mühendisliğe ve gençlerimizin ailelerine gençlerimiz adına çok teşekkür ediyorum"dedi. - ZONGULDAK

Sebahattin Güner, Çanakkale, Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:29 Kaynak: İHA
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