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25 günlük bebeğini sobaya atarak yakan anne tutuklandı - Son Dakika

25 günlük bebeğini sobaya atarak yakan anne tutuklandı

02.12.2021 20:12

Yozgat'ın Çandır ilçesinde yaşanan korkunç olayda, bebeğini sobaya atarak ölümüne sebep olan anne 2 günlük sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gözaltındaki baba ve üvey babaanne ise serbest bırakıldı.

Yozgat'ın Çandır ilçesi Büyükkışla köyünde yaşayan iki çocuk annesi Fatma Büyük (25), komşularına 1 aylık oğlu Erol'u sobaya atarak yaktığını söyledi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE, BABA VE BABAANNE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Jandarma ekipleri Fatma Büyük'ü, baba Hakan Büyük'ü ve babaanneyi gözaltına aldı. Bebeğin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı evde araştırma yaptı. Fatma Büyük'ün, 2 yaşında bir erkek çocuğu daha bulunduğu öğrenildi.

ANNE TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadesinden sonra nöbetçi hakimliğe sevk edilen anne Fatma Büyük çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken anne ile birlikte gözaltına alınan baba Hakan Büyük adli kontrol şartıyla, üvey babaanne ise serbest bırakıldı.

TALİHSİZ BEBEĞİ KÖY MUHTARI DEFNETTİ

Yozgat Adli Tıp Kurumundan naaşı alınan 25 günlük Erol bebek ise vefat eden babaannesinin yanına Büyük kışla köy mezarlığına köy muhtarı, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından defnedildi. Olayın yaşandığı evin önünde görüntülenen soba külü ve kova ızgarası da dikkatleri çekti.

25 günlük bebeğini sobaya atarak yakan anne tutuklandı
25 günlük bebeğini sobaya atarak yakan anne tutuklandı
25 günlük bebeğini sobaya atarak yakan anne tutuklandı
25 günlük bebeğini sobaya atarak yakan anne tutuklandı
25 günlük bebeğini sobaya atarak yakan anne tutuklandı
25 günlük bebeğini sobaya atarak yakan anne tutuklandı

Hakan Büyük, Jandarma, Çandır, Yozgat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 25 günlük bebeğini sobaya atarak yakan anne tutuklandı - Son Dakika


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