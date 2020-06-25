25 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Sivri Akıllılar
00:45 Badem Şekeri 2
02:00 AROG
02:45 Ali Kundilli 2
04:15 Zuhal Topal’la Sofrada
06:00 Aşk Yeniden
07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Şevkat Yerimdar
16:15 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Badem Şekeri 2
20:00 Bizim Hikaye
22:20 Bir Aile Hikayesi
22:30 Ali Kundilli 2