25. İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ BU SENE HEM SAHNELERDE HEM ÇEVRİMİÇİNDE - Son Dakika

25. İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim-20 Kasım tarihleri arasında yurtdışından ve Türkiye'den toplam 25 tiyatro, performans ve dans gösterisini ağırlamaya hazırlanıyor. Yerli ve uluslararası yapımların bir bölümü çevrimiçi izlenebilecek. Festival biletleri 24 Eylül Cuma günü satışa çıkıyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenecek 25. İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim'de perdelerini açıyor. Bu Zamanda Tiyatro sloganıyla festivalin 25'inci edisyonu, fiziki yapımlardan çevrimiçi gösterimlere, 'kulak tiyatrosundan çocuk oyunlarına, beyazperde gösteriminden ücretsiz takip edilebilecek panel, söyleşi ve okuma tiyatrolarına uzanan zengin bir programla bir ay boyunca izleyicilerle buluşacak. Festivale konuk olacak 25 yerli ve uluslararası yapımın bir bölümü çevrimiçi gösterimlerle tüm Türkiye'den izlenebilirken bir bölümüyse Alan Kadıköy, Atlas 1948 Sineması, Profilo Kültür Merkezi Batı Ana Sahne, Duru Ataşehir, Moda Sahnesi, Caddebostan Kültür Merkezi, Müze Gazhane, Yapı Kredi bomontiada ve Zorlu PSM'de fiziksel olarak koronavirüs önlemleri altında izleyicileriyle buluşacak. Çevrimiçi gösterimler festival boyunca passostudio.com adresinden izlenebilecek.

Yurtdışından 11 fiziki ve çevrimiçi yapımı tiyatroseverlerle buluşturacak festival, 14 yerli yapımın ise Türkiye prömiyerine sahne olacak. Her yıl olduğu gibi festivalin Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamındaki paneller, atölye çalışmaları, söyleşiler, okuma tiyatroları gibi ücretsiz yan etkinlikler de festivale eşlik edecek. Festival biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için 20 Eylül'de başlayacak indirimli ön satış döneminin ardından 24 Eylül Cuma günü passo.com.tr üzerinden ve İKSV ana gişeden satışa sunulacak.