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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

25.11.2021 15:39
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kurulan KADES Uygulaması Standı'nı ziyaret etti.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kurulan KADES Uygulaması Standı'nı ziyaret etti.

İzmit Kent Meydanı'nda kurulan stantta, polis ekipleri kadınlara uygulamanın nasıl kullanılacağını gösterirken, çiçek ve hediye dağıttı.

Vali Yavuz, burada yaptığı açıklamada, şiddetin toplumsal bir sorun olduğunu belirtti.

Kadınlara yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Vali Yavuz, "Valiliğimizde kadına yönelik şiddetle ilgili eylem planı hazırlıklarını tamamladık. Bu durumla ilgili en önemli hususlardan bir tanesi, farkındalık oluşturmak. Biz şiddetin her türlüsüne karşıyız, şiddet aslında toplumsal bir sorun. Bireysel bir sorun olmaktan ziyade toplumsal bir sorundur. Bu sebepten dolayı şiddeti ortaya çıkaran her türlü faktörü ortadan kaldırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tüm kurum ve kuruluşlarımızla hep birlikte sıfır toleransla çalışıyoruz"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kadına yönelik şiddet ve ailenin korunmasıyla ilgili çıkarttığı kanunun, medeni dünyanın uygulamalarından daha ileri düzeyde olduğuna işaret eden Yavuz, şöyle konuştu:

"Başta eğitim faaliyetleri olmak üzere, şiddeti doğuran faktörleri ortadan kaldırmak önemli. Şiddeti sadece fiziksel şiddet olarak görmüyoruz. Psikolojik şiddette bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla şiddetin her türlüsüne uğramış kadınlarımızı, bu durumdan kurtarabilmek, kendi ayakları üzerinde durabilecek duruma getirmek için sosyal ekonomik desteklerimiz var. Biz bu konuyu şöyle düşünüyoruz, toplumun tüm kesimlerinin bir araya geldiği, aynı amaç için uğraştığı ve netice aldığı bir alan olarak görüyoruz. Bu sebepten dolayı sadece valiliğimizin kurumlarımızın değil, sokaktaki her bir bireyin hassas olması gereken bir alan olarak görüyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla hep birlikte sıfır toleransla çalışıyoruz. Bunun için uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz. Bu iş birliğini tam manada hayata geçirirsek, çok daha başarılı olacağız."

Tipioğlu da kadınların, akıllı telefonlara indirilen KADES uygulaması sayesinde şiddete maruz kalmaları durumunda, tek tuşla polise ulaşabildiğini vurguladı.

Yaptıkları çalışmalara değinen Tipioğlu, "Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak her türlü suçun karşısında olduğumuz gibi özellikle kadına ve Türk toplumunun da kabul edemeyeceği kadına karşı şiddet ve çocuklara karşı şiddet noktasında en az toleransla, en maksimum faydayı alma noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Bugün kurulan stantta, özellikle işitsel ve görsel anlamda vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla yapılmış bir projedir. Ümit ediyorum ki kadına şiddetin, kadın ölümlerin olmadığı bir ölümün bile çok fazla olduğu günlere geçebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Gölcük

Gölcük ilçesinde da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Kaymakam Cengiz Karabulut, kadınları huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşı olduğunu belirterek, kadınların her zaman el üstünde tutulmayı, sevgi ve saygı hak ettiğini bildirdi.

Öte yandan Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurten Turnalı Özgören, Türkiye Muhtarlar Derneği Gölcük Şube Başkanı Bilge Saral ve Gölcüklü kadınlar, şiddete karşı yürüyüş gerçekleştirdi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Seddar Yavuz, Kocaeli, KADES, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika


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