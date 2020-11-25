Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında toplantı düzenlendi.
Kaymakam Muhammed İkbal Yelek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kadına yönelik şiddetin önlenmesi kapsamında alınan tedbirler değerlendirildi.
Hizan Aile Destek Merkezince ilçe merkezinde kurulan stantta da kadınlara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.
Toplantıya, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Tarakcı, İlçe Jandarma Komutanı Abdulkadir Yağar, İlçe Emniyet Müdürü Erbil Başar ve kurum amirleri katıldı.
- Kaynak: AA
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