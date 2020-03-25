25 Mart Çarşamba DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 25 Mart Çarşamba DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

25 Mart Çarşamba DHA Spor Gündemi

6 saat önce

Milli güreşçilerden 'koronavirüs' mesajlarıRıza Kayaalp: Antrenmanlarımı evde yapıyorumYasemin Adar: Gerekmedikçe dışarı çıkmayalımCenk İldem: Sokağa çıkmamalıyızBuse Tosun: Evde kal çağrısına kulak verinBedia Gün: Yetkililerin talimatlarına uyalım Olcay Şahan'dan...

25 Mart Çarşamba DHA Spor Gündemi, System.String[]

Milli güreşçilerden 'koronavirüs' mesajları

Rıza Kayaalp: Antrenmanlarımı evde yapıyorum

Yasemin Adar: Gerekmedikçe dışarı çıkmayalım

Cenk İldem: Sokağa çıkmamalıyız

Buse Tosun: Evde kal çağrısına kulak verin

Bedia Gün: Yetkililerin talimatlarına uyalım

Olcay Şahan'dan koronavirüs uyarısı

"Büyüklerimizden uzak duralım, gerekirse küselim ama birbirimizi koruyalım. Bu nedenle evde kal"

Gaziantep FK futbolcuları evde kalmanın önemine dikkat çekti

Günay Güvenç: Ben evde kalıyorum, sen de evde kal

Furkan Soylap: Şimdi birlik olma vakti

Milli tenisçilerden "Evde kal" çağrısı

Çağla Büyükakçay: Antrenmanlarımızı evde yapmaya gayret ediyoruz

Marsel İlhan: Bu süreçte evde kalalım

İpek Soylu: Evlerinizde spor yapın

Altuğ Çelikbilek: Tedbirlere uyalım

İpek Öz: Uzak duralım, temas etmeyelim

Melis Sezer: Sağlığımız için kurallara uyalım

Ayla Aksu: Lütfen evden çıkmayın

Dünya şampiyonu cimnastikçi İbrahim Çolak'tan olimpiyatların ertelenmesi ve koronavirüs salgınıyla ilgili DHA'ya özel mesajlar

"Virüs salgını nedeniyle evlerimizde kalmamız gerekiyor. Sporcuların, özellikle de olimpiyat hedefi olan sporcuların bu süreç içerisinde evlerinde egzersiz yapmalarını tavsiye ediyorum."

"Birçok sporcunun bu yıl performansının zirvesini olimpiyatlar olarak ayarladığına eminim. Ama olimpiyatların ertelenmesi bütün plan ve programın sıfırlanması demek oldu. Bu da sporcular üzerinde motivasyon düşüklüğüne neden olabilir."

Alanyasporlu futbolculardan "Evde kal" mesajı

Djalma Campos, çocuklarıyla birlikte Türkçe, "Evde kal" çağrısında bulundu

Efecan Karaca: Evimizde kalalım Türkiye

Junior Fernandes: Kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığını korumak için evde kalın

Salih Uçan: Evimizde kalalım, sağlıklı olalım

Papiss Cisse: Kendin ve bizim için evinde kal Alanya

Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya: Evde kal, sporla kal

"Hep birlikte, Türkiye ile topyekün bu sorunun da üstesinden geleceğiz."


Olcay Şahan, DHA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:27 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçeli Vedat Muriç'ten Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
Portsmouth'ta koronavirüs tespit edilen oyuncu sayısı 5'e yükseldi İSTANBUL'DA UTANDIRAN GÖRÜNTÜ; OĞLU KONUŞTU Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti
Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde         
15:50
Son dakika: Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı Son dakika: Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı         
15:49
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak         
15:35
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi         
15:27
Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti         
15:16
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti         
15:15
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek         
15:13
Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu         
15:06
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu         
14:55
"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı         
14:52
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi         
14:51
Ceza, yıllar sonra itiraf etti: İlk albümüm için 4 binden oluşan müzik arşivimi sattım Ceza, yıllar sonra itiraf etti: İlk albümüm için 4 binden oluşan müzik arşivimi sattım         
14:49
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi? Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?         
14:33
Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı         
14:27
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri         
14:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 16:03:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 25 Mart Çarşamba DHA Spor Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]