25 Mart Çarşamba DHA Spor Gündemi

Milli güreşçilerden 'koronavirüs' mesajları

Rıza Kayaalp: Antrenmanlarımı evde yapıyorum

Yasemin Adar: Gerekmedikçe dışarı çıkmayalım

Buse Tosun: Evde kal çağrısına kulak verin

Bedia Gün: Yetkililerin talimatlarına uyalım

Olcay Şahan'dan koronavirüs uyarısı

"Büyüklerimizden uzak duralım, gerekirse küselim ama birbirimizi koruyalım. Bu nedenle evde kal"

Gaziantep FK futbolcuları evde kalmanın önemine dikkat çekti

Günay Güvenç : Ben evde kalıyorum, sen de evde kal

Furkan Soylap: Şimdi birlik olma vakti

Milli tenisçilerden "Evde kal" çağrısı

Çağla Büyükakçay : Antrenmanlarımızı evde yapmaya gayret ediyoruz

Marsel İlhan : Bu süreçte evde kalalım

Altuğ Çelikbilek: Tedbirlere uyalım

İpek Öz: Uzak duralım, temas etmeyelim

Melis Sezer : Sağlığımız için kurallara uyalım

Ayla Aksu : Lütfen evden çıkmayın

Dünya şampiyonu cimnastikçi İbrahim Çolak'tan olimpiyatların ertelenmesi ve koronavirüs salgınıyla ilgili DHA'ya özel mesajlar

"Virüs salgını nedeniyle evlerimizde kalmamız gerekiyor. Sporcuların, özellikle de olimpiyat hedefi olan sporcuların bu süreç içerisinde evlerinde egzersiz yapmalarını tavsiye ediyorum."

"Birçok sporcunun bu yıl performansının zirvesini olimpiyatlar olarak ayarladığına eminim. Ama olimpiyatların ertelenmesi bütün plan ve programın sıfırlanması demek oldu. Bu da sporcular üzerinde motivasyon düşüklüğüne neden olabilir."

Alanyasporlu futbolculardan "Evde kal" mesajı

Djalma Campos , çocuklarıyla birlikte Türkçe, "Evde kal" çağrısında bulundu

Efecan Karaca : Evimizde kalalım Türkiye

Junior Fernandes: Kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığını korumak için evde kalın

Salih Uçan : Evimizde kalalım, sağlıklı olalım

Papiss Cisse : Kendin ve bizim için evinde kal Alanya

Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya: Evde kal, sporla kal

"Hep birlikte, Türkiye ile topyekün bu sorunun da üstesinden geleceğiz."