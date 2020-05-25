25 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
01:05 Yeni Hayat
02:00 9. Hariciye Koğuşu
02:45 Yedi Numara
02:45 Meraklı Köfteci
04:10 Yeditepe İstanbul
04:35 Bir Yusuf Masalı
05:35 Mesnevi'den Hikayeler
05:50 Sağlıklı Mutfak
06:00 Bayram Namazı
06:35 Aslan Ailem
06:45 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
08:30 Bayram Sevinci
09:30 İyi Fikir
11:00 Mesnevi'den Hikayeler
11:30 Bayramlar Bayram Ola
11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları
12:40 Vefa Dediğin
12:50 Tam Zamanı
13:15 Dert Ortağı
13:45 Zinde Kal
14:30 Bayramlar Bayram Ola
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Çarıklı Milyoner
17:30 Meraklı Köfteci
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Madagaskar 2: Afrika'dan Kaçış
20:00 Madagaskar
21:45 Yeni Hayat
21:45 Akıllara Seza
23:45 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre