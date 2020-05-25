25 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:30 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre

01:05 Yeni Hayat

02:00 9. Hariciye Koğuşu

02:45 Yedi Numara

02:45 Meraklı Köfteci

04:10 Yeditepe İstanbul

04:35 Bir Yusuf Masalı

05:35 Mesnevi'den Hikayeler

05:50 Sağlıklı Mutfak

06:00 Bayram Namazı

06:35 Aslan Ailem

06:45 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre

08:30 Bayram Sevinci

09:30 İyi Fikir

11:00 Mesnevi'den Hikayeler

11:30 Bayramlar Bayram Ola

11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları

12:40 Vefa Dediğin

12:50 Tam Zamanı

13:15 Dert Ortağı

13:45 Zinde Kal

14:30 Bayramlar Bayram Ola

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 Çarıklı Milyoner

17:30 Meraklı Köfteci

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Madagaskar 2: Afrika'dan Kaçış

20:00 Madagaskar

21:45 Yeni Hayat

21:45 Akıllara Seza

23:45 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre