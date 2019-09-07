Son Dakika Haberleri: 25. Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Kültür, Turizm ve Tarih Festivali başladı
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25. Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Kültür, Turizm ve Tarih Festivali başladı

1 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bu yıl 25. düzenlenen "Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Kültür, Turizm ve Tarih Festivali" halk oyunları gösterileri ve açılış konuşmalarıyla başladı.

25. Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Kültür, Turizm ve Tarih Festivali başladı, System.String[]

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bu yıl 25. düzenlenen "Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Kültür, Turizm ve Tarih Festivali" halk oyunları gösterileri ve açılış konuşmalarıyla başladı.

Festivale katılan eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Beypazarı İlçesine çok kez ziyarette bulunduğunu ve Beypazarı'nın kendisinde ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Şenliğin, ilçe halkına hayırlı ve uğurlu ve bereketli olması temennisinde bulunan eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, sözlerini şunları kaydetti:

"25 yıldır, çeyrek asırdır bu şenlikler, gelenekler devem ediyor. Bu geleneği başlatan bu güne kadar sürdüren, destek veren, katkı veren, bu günkü belediye başkanlarına ve daha önceki belediye başkanlarına, sivil toplum kuruluşlarımız, odalarımız, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gönüllü bir Beypazarlı olarak her zaman sizlerle beraber, sizin içinizde olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum."

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, açılışta birer konuşma yaptı.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da konuşmasında dileğinin bu yıl 25. kez düzenlenen festivalin 3 gün boyunca kazasız belasız atlatmak olduğunu ifade ederek, "Etkinliğimize, şenliğimiz hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz" dedi.

Protokolün sahnede katılımıyla temsili olarak festival açılış kurdelası kesildi. Protokol ve katılımcılar açılışın ardından çarşı içinde stantları dolaşarak hayırlı işler dileğinde bulundu.

Festivale katılanlar, daha sonra yaklaşık 20 ilin belediyesinin açtığı stantları ve Tarihi Suluhan'da açılan çeşitli ressamların resim sergisini gezdi.

Yarın sona erecek festival kapsamında, ilçenin çeşitli sokak ve meydanlarında etkinlikler sürerken, stadyum konserleri, resim ve el sanatları sergileri ile çeşitli yarışmalar düzenlenerek sürecek.

Beypazarı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:36 Kaynak: AA
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