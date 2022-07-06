Elektriğinin bağlanacağını öğrenen Remzi Gür, " Teşekkür ederim. Elektriğimin bağlanması için benim yanıma geldiniz ve benimle ilgilendiniz. Elektrik idaresinden de geldiler. Adres bilgilerimi aldılar ve elektriğimi bağlayacaklarını söylediler. Herkese teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 25 yıldır elektriksiz yaşadı, İHA'nın haberiyle ekipler harekete geçti - Son Dakika

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