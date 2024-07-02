Sürprize izin vermediler! A Milli Takımımız, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sürprize izin vermediler! A Milli Takımımız, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak

Sürprize izin vermediler! A Milli Takımımız, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Romanya'yı Cody Gakpo ve Donyell Malen'in (2) golleriyle 3-0 mağlup eden Hollanda, çeyrek finale yükseldi. Avusturya'yı 2-1 yenen A Milli Takımımız, çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu.

02.07.2024 20:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Romanya ile Hollanda karşı karşıya geldi. Allianz Arena'daki müsabakadan 3-0 galip ayrılan Hollanda, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Sürprize izin vermediler! A Milli Takımımız, çeyrek finale kalırsa Hollanda ile karşılaşacak

TURU GETİREN GOLLER GAKPO VE MALEN'DEN

Portakallar, maçın 20. dakikasında Cody Gakpo'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda da 83. ve 90+3. dakikalarda Donyell Malen ile iki kez daha fileleri sarsan Hollanda, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrılan ve son 8 takım arasına kalan taraf oldu.

Sürprize izin vermediler! A Milli Takımımız, çeyrek finale kalırsa Hollanda ile karşılaşacak

ÇEYREK FİNALDE RAKİBİMİZ OLDULAR

A Milli Futbol Takımımız da Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finalde Türkiye'nin rakibi oldu. Türkiye ve Hollanda 6 Temmuz'da Berlin'de kozlarını paylaşacak.

A Milli Futbol Takımı, Avusturya, Hollanda, Türkiye, Romanya, Futbol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sürprize izin vermediler! A Milli Takımımız, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ankara null: 4 yer geliriz ne rakibi sakamisiniz hepsi sisirme adam bizdekiler 4 8 Yanıtla
  • kuzeyli baba: avustralya yi geçerim yeni zellanda yi da geceriz hollandayida 8 1 Yanıtla
    Murat Yılmaz: adam Avustralya demiş! Yeni zelanda'ya mı takıldın;)) 5 3 Ibrahim Keskin: Yeni Zelanda başka kıtada iyi misin sen? 2 2 Çağdaş Sümer: zannımca zor?? 0 1
  • Kemal Demir: Hollanda’yı geçeriz . Daha önce de yendik. 3 1 Yanıtla
  • Çağdaş Sümer: İtalya İspanya belcika İngiltere Fransa Almanya Portekiz Hollanda bekliyorudum son 8 i İtalya elendi... 0 3 Yanıtla

00:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Millilerimize tebrik mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Millilerimize tebrik mesajı
23:35 Avusturya’yı 2-1 yenen Türkiye, EURO 2024’te çeyrek finalde Avusturya'yı 2-1 yenen Türkiye, EURO 2024'te çeyrek finalde
23:04 Yarım asır sonra bir ilk Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti Yarım asır sonra bir ilk! Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti
22:31 Milli futbolcularımızdan kötü haber Çeyrek finalde oynayamayacaklar Milli futbolcularımızdan kötü haber! Çeyrek finalde oynayamayacaklar
20:59 Sürprize izin vermediler A Milli Takımımız, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak Sürprize izin vermediler! A Milli Takımımız, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak
23:41 CHP lideri Özel: Yönettiğimiz tüm belediyelerde Emekli Halk Kart uygulamasını başlatıyoruz CHP lideri Özel: Yönettiğimiz tüm belediyelerde Emekli Halk Kart uygulamasını başlatıyoruz
23:29 İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi Murat Kurum’u kutladı İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi Murat Kurum'u kutladı
22:49 Vali Gökmen Çiçek’in cesareti ve liderliği Kayseri’de huzuru sağladı Vali Gökmen Çiçek'in cesareti ve liderliği Kayseri'de huzuru sağladı
21:31 Antalya’da tüm eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı Antalya'da tüm eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı
20:51 Paylaşılan video başını yaktı Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı Paylaşılan video başını yaktı! Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı
20:49 Kayseri’deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı Kayseri'deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı
20:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın
20:13 Ankara’da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti Ankara'da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti
20:12 Neye uğradığını şaşırdı Almanya’da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye sert tepki Neye uğradığını şaşırdı! Almanya'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 00:33:17. #1.11#
SON DAKİKA: Sürprize izin vermediler! A Milli Takımımız, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement