25. Yılını Kutlayan Sabiha Gökçen Havalimanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

25. Yılını Kutlayan Sabiha Gökçen Havalimanı

25. Yılını Kutlayan Sabiha Gökçen Havalimanı
08.01.2026 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 25. yılını büyük bir törenle kutladı. 460 milyon yolcu ağırladı.

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, 25. yılını çalışanların katıldığı bir törenle kutladı. ISG'nin 2001 yılında 47 bin yolcuyla başladığı yolculuk, 2025 yılında 48 milyonu aşkın yolcuyla devam ederken havalimanı çeyrek asırlık başarı hikayesinde toplam 460 milyon misafir ağırladı.

Türkiye'nin yolcu sayısında en büyük 2'nci, Avrupa'nın ise en yoğun 9'uncu havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, 25. yaşını terminalde düzenlenen törenle kutladı. Sabiha Gökçen terminal işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) Yönetici Direktörü Dato' Mohd Izani Ghani ile ISG üst yönetimi ve çalışanların katıldığı törende, konuşmaların ardından kutlama pastası kesildi.

"Birlikte, küresel havacılığın son çeyrek asırdaki en dinamik başarı hikayelerinden birini ortaklaşa kaleme alıyoruz"

8 Ocak 2001 tarihinde hizmete açılan ve o yıl 47 bin yolcuya hizmet veren havalimanı, 2025 yılında 48,4 milyon yolcuya ulaştı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geride kalan çeyrek asırda toplam 460 milyon yolcu ağırlandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın terminal işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) Yönetici Direktörü Dato' Mohd Izani Ghani, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nın gelişim yolculuğuna en başından beri eşlik etmiş bir kurum olarak, sergilenen bu olağanüstü büyümeden, yükselişten büyük bir gurur duyuyoruz. Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecilerinden biri olan MAHB için Sabiha Gökçen stratejik bir önem taşımaktadır. ISG; Malezya ve Türkiye arasında karşılıklı güven, ortak hedefler ve uzun vadeli bir büyüme vizyonu üzerine inşa edilen stratejik iş birliğinin en somut yansımasıdır. Türkiye'de bizlere gösterilen güven ve sunulan destek için en derin şükranlarımı sunuyorum. Birlikte, küresel havacılığın son çeyrek asırdaki en dinamik başarı hikayelerinden birini ortaklaşa kaleme alıyoruz; bu yolculuğa emek veren herkesi gönülden tebrik ediyorum."

"Her yıl üzerine yeni bir şeyler ekleyerek gelişiyoruz ve 25 yılda çok önemli bir mesafe kat ettik"

Sabiha Gökçen Havalimanı Ticari İşler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Kerem Maybek ise havalimanının güçlü büyümesini sürdürülebilir büyümeye dönüştürme yolunda önemli mesafeler kaydedildiğini vurguladı. ISG'nin İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük "giriş" ve "bağlantı" noktalarından biri olarak "tamamlayıcı" rolüyle örnek hizmetler verdiğinin altını çizen Kerem Maybek, Sabiha Gökçen, 'hızlı, kolay, bütçe dostu ve dijital' bir ikincil havalimanı olarak hem yolculara hem de Türk havacılık sektörüne stratejik değerler sunuyor. Her yıl üzerine yeni bir şeyler ekleyerek gelişiyoruz ve 25 yılda çok önemli bir mesafe kat ettik. Bu süreçte katkısı bulunan, bugün aramızda olmayan çalışma arkadaşlarımızı saygı ve sevgiyle anıyoruz. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Gelecek 25 yılda da ülkemize en yüksek katkıyı sağlamak ve yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak için paydaşlarımızla uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İstanbul ve çevresindeki destinasyonlara yakınlığıyla "Şehrin Havalimanı" olarak adlandırılan; kara, deniz ve raylı sistem bağlantılarıyla ideal bir transfer noktası olarak talep gören Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 54 ülkede 39 iç hat, 115 dış hat olmak üzere toplam 154 destinasyonu İstanbul'a bağlıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sabiha Gökçen Havalimanı, Etkinlikler, Havacılık, İstanbul, Ekonomi, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 25. Yılını Kutlayan Sabiha Gökçen Havalimanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu
Samsun’da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
ABD’de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti ABD'de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Neden pas vermedin kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı Neden pas vermedin kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı

17:34
Yıllar sonra ortaya çıkan video Herkes aynı detaya takıldı
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
15:45
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis’e sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 17:58:12. #7.11#
SON DAKİKA: 25. Yılını Kutlayan Sabiha Gökçen Havalimanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.