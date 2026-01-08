25. Yılını Kutlayan Sabiha Gökçen Havalimanı

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, 25. yılını çalışanların katıldığı bir törenle kutladı. ISG'nin 2001 yılında 47 bin yolcuyla başladığı yolculuk, 2025 yılında 48 milyonu aşkın yolcuyla devam ederken havalimanı çeyrek asırlık başarı hikayesinde toplam 460 milyon misafir ağırladı.

Türkiye'nin yolcu sayısında en büyük 2'nci, Avrupa'nın ise en yoğun 9'uncu havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, 25. yaşını terminalde düzenlenen törenle kutladı. Sabiha Gökçen terminal işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) Yönetici Direktörü Dato' Mohd Izani Ghani ile ISG üst yönetimi ve çalışanların katıldığı törende, konuşmaların ardından kutlama pastası kesildi.

"Birlikte, küresel havacılığın son çeyrek asırdaki en dinamik başarı hikayelerinden birini ortaklaşa kaleme alıyoruz"

8 Ocak 2001 tarihinde hizmete açılan ve o yıl 47 bin yolcuya hizmet veren havalimanı, 2025 yılında 48,4 milyon yolcuya ulaştı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geride kalan çeyrek asırda toplam 460 milyon yolcu ağırlandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın terminal işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) Yönetici Direktörü Dato' Mohd Izani Ghani, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nın gelişim yolculuğuna en başından beri eşlik etmiş bir kurum olarak, sergilenen bu olağanüstü büyümeden, yükselişten büyük bir gurur duyuyoruz. Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecilerinden biri olan MAHB için Sabiha Gökçen stratejik bir önem taşımaktadır. ISG; Malezya ve Türkiye arasında karşılıklı güven, ortak hedefler ve uzun vadeli bir büyüme vizyonu üzerine inşa edilen stratejik iş birliğinin en somut yansımasıdır. Türkiye'de bizlere gösterilen güven ve sunulan destek için en derin şükranlarımı sunuyorum. Birlikte, küresel havacılığın son çeyrek asırdaki en dinamik başarı hikayelerinden birini ortaklaşa kaleme alıyoruz; bu yolculuğa emek veren herkesi gönülden tebrik ediyorum."

"Her yıl üzerine yeni bir şeyler ekleyerek gelişiyoruz ve 25 yılda çok önemli bir mesafe kat ettik"

Sabiha Gökçen Havalimanı Ticari İşler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Kerem Maybek ise havalimanının güçlü büyümesini sürdürülebilir büyümeye dönüştürme yolunda önemli mesafeler kaydedildiğini vurguladı. ISG'nin İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük "giriş" ve "bağlantı" noktalarından biri olarak "tamamlayıcı" rolüyle örnek hizmetler verdiğinin altını çizen Kerem Maybek, Sabiha Gökçen, 'hızlı, kolay, bütçe dostu ve dijital' bir ikincil havalimanı olarak hem yolculara hem de Türk havacılık sektörüne stratejik değerler sunuyor. Her yıl üzerine yeni bir şeyler ekleyerek gelişiyoruz ve 25 yılda çok önemli bir mesafe kat ettik. Bu süreçte katkısı bulunan, bugün aramızda olmayan çalışma arkadaşlarımızı saygı ve sevgiyle anıyoruz. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Gelecek 25 yılda da ülkemize en yüksek katkıyı sağlamak ve yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak için paydaşlarımızla uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İstanbul ve çevresindeki destinasyonlara yakınlığıyla "Şehrin Havalimanı" olarak adlandırılan; kara, deniz ve raylı sistem bağlantılarıyla ideal bir transfer noktası olarak talep gören Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 54 ülkede 39 iç hat, 115 dış hat olmak üzere toplam 154 destinasyonu İstanbul'a bağlıyor. - İSTANBUL