Son Dakika Haberleri: 26. Adalet ve Demokrasi Haftası

26. Adalet ve Demokrasi Haftası

41 dakika önce

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör 26.Adalet ve Demokrasi Haftası nedeniyle Eskişehir'e gelerek Uğur Mumcu Parkı'nda basın açıklaması yaptı.

26. Adalet ve Demokrasi Haftası, System.String[]
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör 26.Adalet ve Demokrasi Haftası nedeniyle Eskişehir'e gelerek Uğur Mumcu Parkı'nda basın açıklaması yaptı.

Güngör, Uğur Mumcu'nun yaşamı boyunca Türk aydınlanmasının önündeki engelleri yıkmak için çalıştığını, tam bağımsız Türkiye için çaba gösterip emperyalizme karşı çıktığını belirtti. Özden Güngör, "Mumcu, aynı zamanda devletin itibarının düşünmek yerine düşünen politikacılarla da mücadele etti. Emekten yanaydı barışı savundu ve terörün her türlüsüne savaş açtı" dedi.

Uğur Mumcu'nun bombalı saldırıya uğradığı aracın sergilendiği bu anıtın, bir ibret vesikası olarak gelecek nesillere aktarılacağını kaydeden Güngör, "Bu anıtın burada bulunmasında katkıları olan herkese teşekkür ederiz. Uğur Mumcu'yu bir kez daha saygıyla anıyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:36 Kaynak: İHA

Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, Eskişehir, Uğur Mumcu, Güncel
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