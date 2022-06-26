26 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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26 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

26.06.2022 06:42
26 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

26 Haziran 2022 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Galatasaray - Kasimpaşa

01:45 Haftanın Golleri

02:00 Trabzonspor - G. Giresunspor

04:00 İH Konyaspor

06:00 Göztepe - Dg Sivasspor

07:45 Haftanın Golleri

08:00 A. Alanyaspor - A. Hatayspor

09:45 Haftanın Golleri

10:00 Sezonun Golleri

11:00 Süper Lig Gol Kralı

11:15 Süper Lig Asist Kralı

11:30 Haftanın Golleri

11:45 1. Lig Haftanın Golleri

12:00 Diyarbakirspor - Fenerbahçe

13:45 1 Yıldız 10 Gol

14:00 Galatasaray - Kasimpaşa

15:45 Haftanın Golleri

16:00 Gençlerbirliği - Trabzonspor

17:45 1 Yıldız 10 Gol

18:00 V. Karagümrük - Beşiktaş

19:45 Haftanın Golleri

20:00 Süper Lig Top 100 Gol

21:00 Spor Turu

22:30 Konyaspor - Fenerbahçe

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Kaynak: InterSinema.com

Münir Karaloğlu, Trabzonspor, Galatasaray, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 26 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 26 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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