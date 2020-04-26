26 Nisan 2020 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

CNN TÜRK YAYIN AKIŞI

01:00 Akıl Çemberi

01:00 CNN TÜRK Masası

05:00 Gece Haberleri

06:00 Haber

07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu

08:25 Sağlık Kontrolü

09:00 Haber

10:00 Hafta Sonu

11:00 Haber

12:00 Haber

13:00 Haber

14:00 Haber

15:00 Haber

15:35 Her Şeyden Önce

16:00 Haber

17:00 Haber

17:30 Dolaptaki Sürpriz

18:00 5N1K

18:00 Haber

18:15 Yeşil Doğa

19:00 Ana Haber

21:00 CNN TÜRK Masası

21:00 Türkiye'nin Gündemi