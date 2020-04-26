26 Nisan 2020 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

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26 Nisan 2020 Cnn Türk Yayın Akışı
1 saat önce
26 Nisan 2020 Pazar günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?
Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
CNN TÜRK YAYIN AKIŞI
01:00 Akıl Çemberi
01:00 CNN TÜRK Masası
05:00 Gece Haberleri
06:00 Haber
07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu
08:25 Sağlık Kontrolü
09:00 Haber
10:00 Hafta Sonu
11:00 Haber
12:00 Haber
13:00 Haber
14:00 Haber
15:00 Haber
15:35 Her Şeyden Önce
16:00 Haber
17:00 Haber
17:30 Dolaptaki Sürpriz
18:00 5N1K
18:00 Haber
18:15 Yeşil Doğa
19:00 Ana Haber
21:00 CNN TÜRK Masası
21:00 Türkiye'nin Gündemi
Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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