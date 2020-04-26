26 Nisan 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika TV 26 Nisan 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

26 Nisan 2020 Tv 2 Yayın Akışı

1 saat önce

26 Nisan 2020 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

26 Nisan 2020 Tv 2 Yayın Akışı, System.String[]

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:00 Kelime Oyunu

01:00 Geniş Aile

02:20 Kanıt

02:30 Kelime Oyunu

03:30 Ben Bilmem Eşim Bilir

03:30 Merhamet

05:00 Doktorlar

05:30 Müzik

06:00 Kavak Yelleri

07:45 Çocuklar Duymasın

10:00 Geniş Aile

12:15 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

12:15 Çok Gezenti

13:00 Çok Gezenti

13:30 Rehber

14:30 Küçük Ağa

17:00 Akasya Durağı

19:00 Kelime Oyunu

21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

23:30 Gece Kafası

Geniş Aile, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı Acun Ilıcalı, Ramazan dolayısıyla 20 bin erzak kolisi bağışlayacağını duyurdu
Bilim Kurulu üyesinden müjdeli haber: Tedbiri elden bırakmazsak Haziran'da normalleşme başlayabilir Bilim Kurulu üyesinden müjdeli haber: Tedbiri elden bırakmazsak Haziran'da normalleşme başlayabilir         
08:15
İsveç'te Kovid-19'a yakalanıp tedavi edilmeyen vatandaşımıza, Türkiye sahip çıktı İsveç'te Kovid-19'a yakalanıp tedavi edilmeyen vatandaşımıza, Türkiye sahip çıktı         
06:46
Fatma Şahin, CHP'li belediye başkanları hakkında Cumhurbaşkanı'yla ters düşen sözlerini düzeltti Fatma Şahin, CHP'li belediye başkanları hakkında Cumhurbaşkanı'yla ters düşen sözlerini düzeltti         
01:31
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ölümlerinde otopsi yapılmamasını önerdi Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ölümlerinde otopsi yapılmamasını önerdi         
01:12
Rıdvan Dilmen, yeni lig modelini paylaştı: 7 haftada bitecek, takımlar hafta içi sadece 1 maç oynayacak Rıdvan Dilmen, yeni lig modelini paylaştı: 7 haftada bitecek, takımlar hafta içi sadece 1 maç oynayacak         
00:19
Koronavirüse karşı mücadeleye destek için Türk bayrağı, İsviçre Alpleri'nin zirvesine yansıtıldı Koronavirüse karşı mücadeleye destek için Türk bayrağı, İsviçre Alpleri'nin zirvesine yansıtıldı         
00:18
İstanbul'daki trafik kazasında iki polis memuru yaralandı İstanbul'daki trafik kazasında iki polis memuru yaralandı         
23:36
Acun Ilıcalı, Ramazan dolayısıyla 20 bin erzak kolisi bağışlayacağını duyurdu Acun Ilıcalı, Ramazan dolayısıyla 20 bin erzak kolisi bağışlayacağını duyurdu         
23:36
Tekirdağ ve Kırklareli'de gökyüzünde görülen esrarengiz ışık şaşırttı Tekirdağ ve Kırklareli'de gökyüzünde görülen esrarengiz ışık şaşırttı         
23:32
İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan kalp hastası Emrullah Gülüşken evine gönderildi İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan kalp hastası Emrullah Gülüşken evine gönderildi         
23:32
52 yaşındaki adam, sıva için gittiği evde 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu 52 yaşındaki adam, sıva için gittiği evde 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu         
23:09
Galatasaray Başkan Yardımcısı: Sivasspor maçına İngiltere'den gelen uçakla gidince koronavirüsten şüphelendik Galatasaray Başkan Yardımcısı: Sivasspor maçına İngiltere'den gelen uçakla gidince koronavirüsten şüphelendik         
22:40
Hindistan'a sokağa çıkma yasağına uymayanlar, ceza olarak sözde koronalı hastanın olduğu ambulansa bindirildi Hindistan'a sokağa çıkma yasağına uymayanlar, ceza olarak sözde koronalı hastanın olduğu ambulansa bindirildi         
22:15
Bakan Çavuşoğlu: Bugüne kadar 60 bin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik Bakan Çavuşoğlu: Bugüne kadar 60 bin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik         
22:00
Almanya Başbakanı Merkel, makam aracı olarak Volkswagen Transporter tercih etti Almanya Başbakanı Merkel, makam aracı olarak Volkswagen Transporter tercih etti         
22:00
Berfu Yenenler, 7 ayda doğum kilolarını verdi Berfu Yenenler, 7 ayda doğum kilolarını verdi         
21:47
Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı         
21:45
Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti         
21:44
Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor         
20:51
Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim         
20:46
Mersin'de kamyonet uçuruma devrildi, 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti Mersin'de kamyonet uçuruma devrildi, 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti         
20:42
Fransa'da 25 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bin 614'e yükseldi Fransa'da 25 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bin 614'e yükseldi         
20:32
Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Koronavirüs Bilim Kurulu'nun sözcüsü olmalı önerisine destek verdi Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Koronavirüs Bilim Kurulu'nun sözcüsü olmalı önerisine destek verdi         
20:26
İtalya'da 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 415 artarak 26 bin 384'e yükseldi İtalya'da 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 415 artarak 26 bin 384'e yükseldi         
20:06
Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı         
19:51
Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük iyileşen sayısı günlük vaka sayısını 984 kişi geçti Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük iyileşen sayısı günlük vaka sayısını 984 kişi geçti         
19:37
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı         
19:26
Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi         
19:13
"Çantamda bomba var, beni vurun" diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı         
19:06
Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu         
19:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2020 08:20:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 26 Nisan 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]