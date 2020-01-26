26 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 İleri Üçlü

00:00 Teknik Analiz

02:00 Süper Lig Özetler

02:00 İngiltere Premier Lig Özetler

02:15 TFF 1. Lig Özetler

02:30 Almanya Bundesliga Özetler

02:35 Lig Raporu

02:45 Stadyum

03:05 Avrupa Yolunda

03:30 Stadyum

05:00 Teknik Analiz

05:30 İleri Üçlü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Süper Lig Özetler

07:20 TFF 1. Lig Özetler

07:28 İstiklal Marşı

07:30 Ziraat Türkiye Kupası Özetler

07:35 Almanya Bundesliga Özetler

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 Süper Lig Özetler

08:05 TFF 1. Lig Özetler

08:10 Olimpiyat Yıldızları

08:25 Lig Raporu

08:35 Almanya Bundesliga Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Spor Bülteni

09:55 Hava Durumu

10:00 Süper Lig Özetler

10:00 Süper Spor

10:20 TFF 1. Lig Özetler

10:25 Salto

10:35 Almanya Bundesliga Özetler

10:50 Spor Kitaplığı

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Ajans Saati

11:00 Olimpiyat Ateşi

11:55 Hava Durumu

12:00 NBA Saati

12:00 Avrupa Stüdyosu

12:55 Bahçeşehir Koleji - Galatasaray Doğa Sigorta

13:25 Samsunspor - Başkent Akademi

13:45 Süper Lig Özetler

14:00 Bahçeşehir Koleji - Galatasaray Doğa Sigorta

14:15 Süper Lig Özetler

14:30 Samsunspor - Başkent Akademi

15:00 Avrupa Stüdyosu

15:30 Spor Haftasonu

15:55 Dünya Ralli Şampiyonası

17:05 Spor Bülteni

17:25 Anadolu Efes - Beşiktaş Sompo Sigorta

17:30 Spor Haftasonu

18:15 Süper Lig Özetler

18:30 Anadolu Efes - Beşiktaş Sompo Sigorta

19:50 Dakika Skor

20:45 Stadyum

21:45 Stadyum

23:30 Teknik Analiz