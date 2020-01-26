26 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 İleri Üçlü
00:00 Teknik Analiz
02:00 Süper Lig Özetler
02:00 İngiltere Premier Lig Özetler
02:15 TFF 1. Lig Özetler
02:30 Almanya Bundesliga Özetler
02:35 Lig Raporu
02:45 Stadyum
03:05 Avrupa Yolunda
03:30 Stadyum
05:00 Teknik Analiz
05:30 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:20 TFF 1. Lig Özetler
07:28 İstiklal Marşı
07:30 Ziraat Türkiye Kupası Özetler
07:35 Almanya Bundesliga Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 Süper Lig Özetler
08:05 TFF 1. Lig Özetler
08:10 Olimpiyat Yıldızları
08:25 Lig Raporu
08:35 Almanya Bundesliga Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Bülteni
09:55 Hava Durumu
10:00 Süper Lig Özetler
10:00 Süper Spor
10:20 TFF 1. Lig Özetler
10:25 Salto
10:35 Almanya Bundesliga Özetler
10:50 Spor Kitaplığı
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Ajans Saati
11:00 Olimpiyat Ateşi
11:55 Hava Durumu
12:00 NBA Saati
12:00 Avrupa Stüdyosu
12:55 Bahçeşehir Koleji - Galatasaray Doğa Sigorta
13:25 Samsunspor - Başkent Akademi
13:45 Süper Lig Özetler
14:00 Bahçeşehir Koleji - Galatasaray Doğa Sigorta
14:15 Süper Lig Özetler
14:30 Samsunspor - Başkent Akademi
15:00 Avrupa Stüdyosu
15:30 Spor Haftasonu
15:55 Dünya Ralli Şampiyonası
17:05 Spor Bülteni
17:25 Anadolu Efes - Beşiktaş Sompo Sigorta
17:30 Spor Haftasonu
18:15 Süper Lig Özetler
18:30 Anadolu Efes - Beşiktaş Sompo Sigorta
19:50 Dakika Skor
20:45 Stadyum
21:45 Stadyum
23:30 Teknik Analiz