26 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Doğduğun Ev Kaderindir

01:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

02:15 Komedi Türkiye

02:55 Doya Doya Moda

04:00 8x8

04:30 Seda Sayan İle Yemekteyiz

05:15 Bilginiz Olsun

05:30 Oynat Bakalım

06:00 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Oynat Bakalım

10:00 Şaşkın Bakkal 216

10:00 Sağlam Geziyoruz

11:00 Doğduğun Ev Kaderindir

13:00 Hastanede Hayat

14:00 O Ses Türkiye

16:30 Doğduğun Ev Kaderindir

16:45 Çakallarla Dans 4

20:00 O Ses Türkiye

23:20 Doğduğun Ev Kaderindir