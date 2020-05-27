27 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

27 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı

27 Mayıs 2020 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 01:15 Aramızda Kalsın 01:30 Çilek Kokusu 03:00 Çilek Kokusu 03:30 Benim Tatlı Yalanım 05:00 Güzel Köylü 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:20 Evde Hareket Zamanı 10:15 Benim Tatlı Yalanım 12:30 Evde Hareket Zamanı 13:30 Çilek Kokusu 16:30 Güzel Köylü 18:30 Star Haber 20:00 İyi Aile Çocuğu 20:00 İşler Güçler 21:45 Çiçek Abbas 21:45 İyi Aile Çocuğu 23:30 Aramızda Kalsın

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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